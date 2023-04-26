八點檔女星開撕！陳仙梅溫泉池大戰《豪門》貴婦 滿身指甲血痕
藝人陳仙梅、廖家儀、楚宣、李又汝為了民視八點檔《市井豪門》到溫泉旅館泡溫泉，陳仙梅笑說這一場根本就是「妖精打架」，要讓觀眾解氣的，不過聽到只能裹浴巾泡溫泉，4位拍攝前還互相提醒說要帶安全褲跟小可愛，沒想到泡湯過後，4位的浴巾幾乎都快掉下來，陳仙梅說只能轉身假裝打楚宣，趁機拉毛巾跟小可愛，不過在劇中雖然是教訓楚宣，但一整天拍攝之後發現太累了，整個很狼狽，喊話下次打人還是交給專業的人來。
記者羅凌筠/綜合報導
陳仙梅表示對楚宣一陣亂打壓力很大，加上在溫泉池拍攝，要看有沒有穿幫，還要顧及對手，結果其中一場可能太緊張，被楚宣激怒要衝去打她，沒想到自己當場滑倒，屁股還瘀青。不過打完架後，陳仙梅就對楚宣頻頻道歉，原來她為了這一場戲只想到要做好防護措施，卻忘記打架的戲要先剪指甲，避免自己及對手受傷，導致肉搏楚宣後，讓她身上留下許多指甲血痕，她說經過這一次後，竟然把對手打受傷，讓她相當挫敗，直說：「我認輸了，只能再次公開向楚宣道歉。」
受封「打架專門戶」的楚宣，表示真的很榮幸可以得到這個封號，但在她本來心目中最有狠勁的就是廖家儀，在一場辦桌尾牙場把她打飛，不過這次泡溫泉被陳仙梅打之後，考慮要把耍狠第一名給陳仙梅，因為現在身上布滿陳仙梅的指甲痕，加上整個人被壓進溫泉池內，沒想到碳酸硫磺鹽泉水，讓她眼睛都睜不開，相當狼狽，她說這一場就是「小三」的報應戲，希望觀眾看了可以消消氣。
劇中飾演里長的廖家儀表示這一場去泡溫泉就是去看好戲，因為角色是里長，不能動手打人，所以就在旁邊拍手叫好，只是在搖滾區看女女打架，讓她直呼不可思議，而且會忍不住正義魂上身，想去拉開對方。李又汝則第一次戲裡泡溫泉，但因為太熱加上台詞很多，讓她心跳加速，一度喘不過氣，甚至頭昏腦脹。