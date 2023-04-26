T1／聯盟年度獎項出爐 霍華德勇奪籃板王、艾夫伯摘得分王
台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季例行賽告一段落，年度數據獎項經確認資格後也於今日(26日)公告，桃園永豐雲豹三名洋將艾夫伯(Michael Efevberha)、霍華德(Dwight Howard)與戴維斯(Deyonta Davis)，分別榮登年度得分王、年度籃板王與年度阻攻王，至於新北中信特攻的後場魔術師林韋翰不遑多讓，包辦摩曼頓年度助攻王與年度抄截王兩項大獎。
運動中心/綜合報導
經過90場例行賽激戰，T1聯盟第二季數據獎項得主全面出爐，儘管桃園永豐雲豹本季無法前進季後賽，但是陣中三名洋將各有所長，在數據榜上獨走。其中雲豹Kobe艾夫伯(Michael Efevberha)展現強大的個人單打能力，在3月31日對決臺中太陽狂轟50分，令球迷印象深刻，本季艾夫伯出賽21場，場均28.7分，擠下同隊超人霍華德，一舉拿下年度得分王寶座。
超人霍華德(Dwight Howard)加盟T1聯盟繼續保有禁區宰制力，出戰20場賽事共有19次雙十演出，本季場均16.2顆籃板，也超越聯盟元年籃板王阿提諾(William Artino)的15.7顆，順利將年度籃板王收進口袋。至於雲豹兩朝元老DD戴維斯(Deyonta Davis) 2022年11月27日對戰太陽，個人豪砍22分、22籃板、9阻攻準大三元，單場9次阻攻更打破聯盟最高紀錄，最終戴維斯本季場均2.2次阻攻，繼續蟬聯T1聯盟年度阻攻王。
新北中信特攻後場魔術師林韋翰於上季季中才從CBA轉戰T1聯盟，無緣爭奪年度數據獎項，本季雖受膝傷困擾，出賽時間不穩定，但只要上場皆能放送精彩好球，林韋翰在本季正式成為聯盟首位於正規時間達成大三元的本土球員，並於SBL、CBA、T1三聯盟皆寫下大三元，締造出難以超越的紀錄。
林韋翰於4月22日迎戰臺南台鋼獵鷹登錄後達成年度數據獎項出賽的18場門檻，該場賽事他攻守俱佳，傳出13次助攻、繳出5抄截，兩項數據大進補，也成功擠下高雄全家海神布鋭克曼與台灣啤酒英熊大勝，最後以場均10次助攻與2.88次抄截，榮膺摩曼頓年度助攻王與年度抄截王，成為本季年度數據獎項的最大贏家。