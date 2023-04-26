台灣感染管制陷危機！缺醫師、缺新藥如何對抗隱形疫情？

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台灣感染管制出現危機！新冠疫情期間，台灣區域醫院抗藥性菌株比率明顯上升，其原因和管理抗藥性的感染科專業人力編制有關。加上近年感染專科醫師報考人數下降，且有不少執業的感染科醫師屆齡退休。若不正視人力短缺危機，可能提早面臨「無藥可用」的窘境。
抗藥性細菌感染影響比想像得更嚴重！認識感管危機
疫情期間抗藥性增加主要與人力不足有關！台灣感染症醫學會王復德理事長表示，對於人力不足，甚至沒有專門人力的醫院，一旦將人力調至防疫現場，便會間接影響抗藥性管理，使得抗藥性比率快速上升。據統計，國內區域醫院高達5成的感染科醫師人數僅1位，面臨嚴重缺口。另外，若是新冠肺炎重症患者，可能不是因為病毒影響預後，而是抗藥性細菌感染導致患者住院時間延長、死亡率提升、醫療成本提升、加重照護負擔等。
無論是要做好抗生素管理、感染管制，亦或是防疫工作，最重要的就是人力充足！王復德理事長說，在十年前，感染專科醫師每年報考人數約有40人，但是近幾年降到20人，而且考上可能也沒有留在醫院。真正留下的人，也不是都在做抗藥性管理，或者是感染管制工作，因為有的可能又分到其他專科，因此專責感管的人數相對又更少。
感管人力提升計畫 4大目標待加強
台灣感染管制學會陳宜君理事長說，臨床針對後線抗生素開立，常常是在困難且緊急的醫療情境下，需要感染科醫師仔細評估並快速給予最適合的治療。但卻面臨沒有給付的窘境，讓許多相關人才心灰意冷。
為了讓已經完成訓練的感染科醫師願意回流，台灣感染症醫學會黃建賢秘書長說明，讓需使用管制性抗生素的患者得以獲得個人化感染管理，並將評估專業納入健保支付項目，促進專業人才投入，以防抗生素新藥缺乏以及感染科專業人才後繼無人等可能造成未來感染管控的威脅。
・感控管理計畫：提升感管相關醫療人員薪資條件
・導入抗藥性照護評估量表：抗生素管理評估有酬制
・感染科正名：感染科納入部定次專科
・感管人力編制調整：提升感染管制人力編制
重視人力危機！良好政策達永續經營
雖然抗藥性細菌在過去較少相關報導，但其實隱形疫情的危機一直存在。王復德理事長舉例，無論是任何癌症需要手術或是其他治療等，一旦發生抗藥性細菌感染，可能所有努力都白費。黃建賢秘書長說，曾有統計過一個院內發生感染問題，至少需要多20萬以上的花費，還會對病患的預後造成威脅。若有良好的感管團隊，可以減少不必要的抗藥性細菌感染外，無論對病患的預後或是降低健保費用支出，都有很大的幫助！
陳宜君理事長表示，多年來，台灣在感染管制上有很多的投入，特別是這三年的防疫也展現了堅實的基礎，這些努力都需要依賴專門的人才，因此感管人員扛了越來越多的責任、隨時因應疫情加班。但是這些工作就像「加料加值不加價」，現在真的面臨攬才困難，甚至資深人員心力交瘁而離開。
兩大學會期待未來能在政府的支持下，能夠針對醫院以及感管人員給予明確的鼓勵及獎勵措施。讓台灣多年所建立的專業跟人才能有政策幫助，一起保護民眾的健康，以及整個健保的永續經營。
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