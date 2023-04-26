忠泰樂生活試營運　李忠義透露大直布局、盼邀安藤忠雄設計商辦

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李忠義指出，在民國83年基隆河截彎取直後，更覺得大直山明水秀，大直氣勢更不一樣，因此吸引各行各業領袖入住。忠泰集團在大直深耕30年，完成數十棟高品質的住宅，未來還會持續蓋住宅，但他也思考住宅以外，正邀請日本世界級建築大師安藤忠雄設計商業大樓，希望建造世界級的商業辦公大樓跟世界趨勢結合。
李忠義表示，經營團隊認為，除了經營大直住宅、考慮到商業辦公室之外，休閒育樂也不能少，因此打造了忠泰樂生活，希望以文化、藝術、健康、育樂，居民日常生活所需為主軸，滿足大直當地居民與上班族，未來將持續深耕大直，希望成為居民生活重心、也回饋大直鄉親們的支持。
忠泰樂生活營運長郭大睿指出，大直好山好水是許多家庭選擇居住的原因，雖然商圈已經有美麗華，但彼此客層不同，美麗華是針對全客層，但忠泰樂生活鎖定30到45歲，追求生活品味、消費與所得更高的中高端客層。其中一個亮點就是滑冰場地，希望打造不同於其他百貨商場的重點休閒運動項目。
針對大直商圈近年來的變化，郭大睿表示當重劃區越來越成熟之後，租金調漲勢必對承租業者有所壓力，因此家樂福退場，原址續做商辦是合理的轉變，至於ATT因為目標客層不明顯、動線不佳，結束營運也可想而知，但經營團隊看好大直發展，會有越來越多居民入住，且吸引更多公司進駐，未來發展潛力無限，一年可望吸引200萬人次入館，首年目標營收20億元，在土地自有的情況下，預期經營第三、第四年可損益兩平。