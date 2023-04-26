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忠泰樂生活試營運　李忠義透露大直布局、盼邀安藤忠雄設計商辦

▲忠泰集團旗下忠泰樂生活商場將於29日試營運，集團董事長李忠義26日透露大直布局，其中希望邀請日本建築大師安藤忠雄設計商辦。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲忠泰集團旗下忠泰樂生活商場將於29日試營運，集團董事長李忠義26日透露大直布局，其中希望邀請日本建築大師安藤忠雄設計商辦。（圖／攝影記者葉政勳攝）

記者許家禎／台北報導

忠泰集團旗下忠泰樂生活商場將於29日試營運，一年可望吸引200萬人次入館，首年目標營收20億元。集團董事長李忠義今（26）日於開幕式上回憶起民國77年，集團開始經營大直，30年來完成數十棟住宅，當初看上大直就是因為治安好、學區好，未來潛力無限。而集團在大直經營住宅之外，也透露希望邀請日本建築大師安藤忠雄設計商業大樓接軌國際，住宅與商業大樓陸續興建中，忠泰樂生活也能提供居民藝文、休閒與育樂所需。

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忠泰集團董事長李忠義回憶起大直區重劃過程，他說大直山明水秀、地靈人傑，從民國77年就開始經營大直地區，在大直已經深耕30年，會選擇大直主要是因為大直有海軍總部、有三軍聯合大學，前總統蔣經國也曾住在這裡，因此治安很好，學區部分也很不錯，有兩間明星學校北安國中與大直國中。

李忠義指出，在民國83年基隆河截彎取直後，更覺得大直山明水秀，大直氣勢更不一樣，因此吸引各行各業領袖入住。忠泰集團在大直深耕30年，完成數十棟高品質的住宅，未來還會持續蓋住宅，但他也思考住宅以外，正邀請日本世界級建築大師安藤忠雄設計商業大樓，希望建造世界級的商業辦公大樓跟世界趨勢結合。

李忠義表示，經營團隊認為，除了經營大直住宅、考慮到商業辦公室之外，休閒育樂也不能少，因此打造了忠泰樂生活，希望以文化、藝術、健康、育樂，居民日常生活所需為主軸，滿足大直當地居民與上班族，未來將持續深耕大直，希望成為居民生活重心、也回饋大直鄉親們的支持。

忠泰樂生活營運長郭大睿指出，大直好山好水是許多家庭選擇居住的原因，雖然商圈已經有美麗華，但彼此客層不同，美麗華是針對全客層，但忠泰樂生活鎖定30到45歲，追求生活品味、消費與所得更高的中高端客層。其中一個亮點就是滑冰場地，希望打造不同於其他百貨商場的重點休閒運動項目。

針對大直商圈近年來的變化，郭大睿表示當重劃區越來越成熟之後，租金調漲勢必對承租業者有所壓力，因此家樂福退場，原址續做商辦是合理的轉變，至於ATT因為目標客層不明顯、動線不佳，結束營運也可想而知，但經營團隊看好大直發展，會有越來越多居民入住，且吸引更多公司進駐，未來發展潛力無限，一年可望吸引200萬人次入館，首年目標營收20億元，在土地自有的情況下，預期經營第三、第四年可損益兩平。


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