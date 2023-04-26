醫師娘在家變女僕！王彩樺制服扮演　為婚姻《加油》

TVBS八點檔《加油喜事》第三季「守住愛情」自開播以來，緊貼生活的劇情獲得許多觀眾支持，劇中，醫師娘陳秋月（王彩樺 飾）懷疑老公林賦康（李興文 飾）對婚姻不忠，先以女僕裝來吸引老公的注意，接著跟蹤對方，意外發現對方疑似與女學生李之儀（孔令元 飾）有不可告人的關係。在蒐集各項情報後，秋月選擇與賦康攤牌，沒想到她的不信任，竟引發丈夫勃然大怒，賦康在表明自己問心無愧後，憤而離家出走。
記者羅凌筠/綜合報導
對於戲裡秋月因不信任而翻查賦康手機的行為，王彩樺與李興文也分享自己的經驗。王彩樺坦承結婚初期的確會看另一半的手機，後來認為每個人都該有隱私，也就沒再繼續。李興文則是自一開始就把手機密碼讓老婆知道，還常常讓對方幫自己接電話，他表示：「這是尊重與信任的相處之道，沒有什麼事情不能告訴她啦！」
戲裡，秋月穿上女僕裝引發熱議，王彩樺害羞地說：「我自己不會這樣角色扮演啦！感覺很麻煩。」分析秋月是基於對自己沒信心，才會想用特別的方式吸引另一半。王彩樺提到進入婚姻多年後，的確需要新鮮感，為了經營夫妻關係做出的努力，不管是女僕裝、制服或公主裝，偶爾換換角色也滿好的。隨即又靦腆地強調：「但是我個人是沒有過啦！」展現難得嬌羞的一面，十分可愛。