每4人就有1人！中國就業人口搶「吃皇糧」　財政恐遭拖垮

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另外，同期報考公務員人數，2013年為137萬人，今年則飆升至250萬人，創下近10年新高。2021年至今，報考人數增加了50萬人。儘管中國官方聲稱，每年全國公務員錄取人數維持約20萬人，但在今年2月中旬，中國界面新聞「2023多省公務員擴招超50%」的報導成為網路熱搜。
當時報導指出，今年中國大學畢業生增加82萬人至1158萬人，相較於2022年，今年公務員整體擴招約16%，其中甘肅、雲南、廣西、內蒙古擴招超過50%，甘肅擴招的規模高達79.7%，雲南接近60%。
中國金融學者司令指出，過去中國政府一直想「精兵簡政」，以擺脫龐大的公共財政負擔，但從數字看可以發現，中國經濟加速衰退、民不聊生之下，考公務員反而變成了人們在現代中國的「經濟援助」，而地方政府冗員氾濫問題也越來越嚴重。
司令表示，長期以來，中國政府其實就飽受公共機構臃腫、行政效率低的體制性弊端，雖然中國政府想要精兵簡政，過去每10年，中國國務院也都會進行一次機構大改革，但近10年，中國經歷前所未有的經濟衰退，「鐵飯碗」變成了「金飯碗」，也説明了他們沒有別的夠好的選擇。
自2008年以後，中國國家統計局聲稱沒有對財政供養人員總數進行統計，公務員人數也在2016年公布約716.7萬人後，就一直拒絕公開。外界估計，連同年年增長的招聘公務員人數和公共部門人數，估算達逾6000萬至8000萬人。
根據中國國家統計局出版的《中國統計年鑑2022》顯示，城鎮非私營單位就業人員年平均薪資10萬6837人民幣，就算以保守估計來看，每年光是供養「鐵飯碗」就要大約需要花費6.4萬億人民幣
司令指出，現在中國新一代的年輕人不再像以前一樣，有許多民營企業可以選擇。新的民營企業，甚至部分上市公司，「整體裁員情況已經洶湧如潮水」。加上民營企業包括各個市場主體紛紛倒閉，致使中國政府稅金收入減少，財政拮据現象已浮現，「很難想像中國政府能夠有足夠財力，從財政資金撥出龐大經費，來應付超過幾千萬人員張口吃飯。」