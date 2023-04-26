BLACKPINK巡演賺進24億！擊敗辣妹合唱團 創女團票房最高紀錄
出道7年的BLACKPINK成為現象級女團，魅力席捲全球，世界巡迴演唱會「Born Pink」極受歡迎，在美國科切拉音樂節（Coachella）的演出也是熱門話題，根據統計，她們今年在北美、歐洲舉辦多場演唱會，創造驚人收入，不到年中就有7,850萬美金（約24.1億元台幣）進帳，擊敗辣妹合唱團（Spice Girls）、TLC、天命真女（Destiny's Child）等女團紀錄，成為史上巡演收入最高的女團，而這場巡演仍在持續進行中。
記者江芷稜/綜合報導
根據美國演唱會票房統計公司「Touring Data」的資料顯示，BLACKPINK今年已經舉辦26場世界巡迴演唱會，吸引逾36.6萬名觀眾朝聖，接下來的幾個月裡她們還有10幾場公開演出，包括在北美擁有5至8萬個座位的大型場館演出，預計總票房將飆升得更高。
BLACKPINK的音樂洗腦、MV風格強烈、應援周邊等特色，在偶像產業工業化的精心打造下，獲得全球樂迷喜愛，加上傳出全員續約消息，未來商機無限，而她們2018年的首次世界巡迴演出「In Your Area」，收入就高達5,675萬美元（約17.4億元台幣），登上史上第7位，如今又打破自己的紀錄，繼續創立堅不可摧的女團門檻。