五一連假來啦！全家霜淇淋買1送1　超商咖啡「買20送20」

《灌籃高手》原唱驚傳罹患食道癌！　出現2徵兆快就醫

《灌籃高手》原唱驚傳罹患食道癌！　出現2徵兆快就醫
《灌籃高手》原唱驚傳罹患食道癌！　出現2徵兆快就醫

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】日本動畫電影《灌籃高手》片頭曲「LOVE ROCKETS」原唱、54歲樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE（チバユウスケ），24日驚傳罹患食道癌！根據衛生福利部資料顯示，食道癌好發於50-70歲，其中高達9成以上為男性，如有不適症狀，例如長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感，應及早就醫檢查治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂團「The Birthday」在官方推特發表聲明，主唱CHIBA YUSUKE因罹患食道癌需要專心治療，自本週末的公演活動到今後預定演出的所有演出全數中止。除了向相關單位、音樂祭活動以及廣大歌迷致歉，主辦方將會依照規定辦理退票作業。

菸檳酒增加食道癌風險

依據國民健康署癌症登記資料和衛生福利部統計，食道癌好發於50-70歲，患者高達9成以上為男性。

食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此常暴露於致癌因子及病菌當中，進而產生病變。美國臨床腫瘤醫學會指出，長期吸菸、嚼食檳榔和飲酒過量等不良習慣，以及口腔衛生不良的人長期食用高溫或太燙、醃燻燒烤、醃漬、加工肉類等食物，都是增加罹患食道癌風險的危險因子。

根據台灣社區世代研究，菸、酒、檳對食道癌之終身風險，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者，罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.80、2.29、2.62倍。

4招生活習慣健康防癌

食道癌目前並沒有實證有效之篩檢工具，國健署鼓勵民眾建立健康生活型態、戒菸檳酒、減少過燙食物及香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物，降低風險，如有不適症狀，例如長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感，應及早就醫檢查治療。

1. 平日飲食減少過燙食物。

2. 少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。

3. 戒菸、酒、檳榔。

4. 保持口腔清潔習慣。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57595

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

狐臭7秒毀感情！許藍方驚爆「半數人自己聞不到」　1招快速檢測

台灣感染管制陷危機！缺醫師、缺新藥如何對抗隱形疫情？

板豆腐、嫩豆腐誰更營養？減肥吃錯越吃越肥！8大豆腐種類一次看

腰閃到別亂吃！了解5種常見「肌肉鬆弛劑」　副作用、注意事項一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀