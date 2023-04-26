《灌籃高手》原唱驚傳罹患食道癌！　出現2徵兆快就醫

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菸檳酒增加食道癌風險依據國民健康署癌症登記資料和衛生福利部統計，食道癌好發於50-70歲，患者高達9成以上為男性。
食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此常暴露於致癌因子及病菌當中，進而產生病變。美國臨床腫瘤醫學會指出，長期吸菸、嚼食檳榔和飲酒過量等不良習慣，以及口腔衛生不良的人長期食用高溫或太燙、醃燻燒烤、醃漬、加工肉類等食物，都是增加罹患食道癌風險的危險因子。
根據台灣社區世代研究，菸、酒、檳對食道癌之終身風險，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者，罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.80、2.29、2.62倍。
4招生活習慣健康防癌食道癌目前並沒有實證有效之篩檢工具，國健署鼓勵民眾建立健康生活型態、戒菸檳酒、減少過燙食物及香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物，降低風險，如有不適症狀，例如長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感，應及早就醫檢查治療。
1. 平日飲食減少過燙食物。
2. 少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。
3. 戒菸、酒、檳榔。
4. 保持口腔清潔習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57595
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