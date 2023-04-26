木柵動物園出現「鳥鳥遊行」！呆萌鵝屁顛排隊 超近距離觀摩
你以為只有北海道動物園的企鵝會遊行嗎？臺北市立動物園裡的家鵝（中國華鵝、白羅曼鵝）也會遊行！隨著氣溫轉暖，近期國際上禽流感疫情也逐漸趨於緩和，在國內不論是在養禽場發生數量的統計，或是每月定期野鳥禽流感監測上，也都明顯下降中。客觀風險降低的同時，園內入口迎賓物種「大紅鶴」展示順勢重新開放，並推出萌度爆表之「家鵝遊行」，期待遊客來園共遊，一同起步走！
記者李惠婷/綜合報導
去年入冬，禽流感疫情開始上升，為了防範野鳥禽流感疫情對園內鳥禽造成影響，「門面擔當」大門口迎賓物種大紅鶴自2022年12月26日停展，直至2023年4月16日，客觀國際國內疫情趨緩的情況下，重新回到展場活動，睽違了將近5個月，總算撥雲見日，遊客可以重新在大門口看到紅鶴悠閒漫步伸展，盡顯優雅姿態。
除此之外，臺北市立動物園兒童動物區每周日早上11點都有動物行為學院的動物出場教育活動，包含兩棲爬蟲、食肉目動物、靈長類，甚至是鳥類，在訓練期間管理人員偶然發現家鵝很容易「結黨群聚」，又喜歡一隻挨著一隻跟隨，靈機一動為何不推出像日本北海道動物園的國王企鵝遊行一樣，來展示家鵝的列隊移動呢？
在這樣的腦力激盪發想下，順勢推出萌度爆表之「家鵝遊行」，透過動物管理員專業又耐心的訓練，經過幾個月後家鵝也會聽從指令在兒童區內開放區域遊行，聽著哨音家鵝開始排隊跟著管理人員前進，短短的腿搭配移動時搖晃的身體，說有多萌就有多萌，這樣的家鵝遊行不只強化動物與管理者的信任關係，也增加臺北市立動物園的展示可看性。覺得花錢買機票去北海道看企鵝遊行很傷口袋嗎？歡迎花60元進臺北市立動物園，一起與我們每周日早上11點前家鵝分列式！
不過雖然疫情趨緩，但國內仍有零星案例發生，最近在4月11日嘉義布袋拾獲的黑面琵鷺檢出H5N1亞型高病原性禽流感。為降低風險，建議大家還是避免接觸鴿子或其他禽鳥，以不接觸、不餵食、勤洗手遠離禽流感可能的威脅，也一起協助動物園的鳥禽類，不受國際疫情的侵擾，共創園內鳥類共榮淨土，需要你我一起來守護！