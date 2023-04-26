行政院通勤月票卡「TPASS」出爐！首次領卡免費、6月中預售

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該項措施透過由中央輔導、地方參與的方式，目前各縣市政府刻正規劃月票方案及辦理驗票機修改作業中，其中北中南3大生活圈通勤月票預計於7月上路實施。
交通部說明，考量該項措施是以電子票證（卡）為載具整合多元運具，為加強政策行銷及建立統一的識別系統，針對未來各縣市發行的月票新卡，特別請公路總局委託專業廠商進行票卡版面設計。
交通部指出，票卡正面為全國統一版面，名稱訂名為「TPASS行政院通勤月票」，「T」代表台灣（Taiwan）、交通運輸（Transport），也傳達共好 （Together）、行遊 （Tour） 與信賴 （Trust）等理念；正面圓圈圖形傳達移動、前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活樣貌，以及中央、地方及業者致力推動公共運輸之共同合作。
在票卡背面則設計7種通勤運具及年輕人騎乘公共自行車插畫，帶出多樣運輸組合代表月票可搭乘多元運具，以及鼓勵通學、通勤族支持公共運輸展現活力等；另在票卡正、背面上也保留部分彈性供各縣市因地制宜設計使用，包括正面圓圈圖形顏色及背面留餘空間等，以利不同區域月票識別。
公路總局局長陳文瑞指出，「TPASS行政院通勤月票」與國內3大票證公司悠遊卡、一卡通及愛金卡合作，製卡費用由中央全額補助，每人可享一次免費領取，需配合票證公司進行實名制登記，若遺失可進行掛失，但補發的100元票卡製作費，由民眾自付。
陳文瑞說，這兩天就會將票卡檔案函送全國各縣市政府，進行票卡印製發行，以及相關通路、場域宣導使用；昨天已跟北中南3大生活圈縣市召開進度會議，預計5月底相關運輸系統票證驗票機或後端程式修改完成，6月初開始測試，6月中旬預售票卡，預計在3大生活圈捷運車站、公車客運轉運站等販售，部分在鄉公所販售。
陳文瑞表示，目前只有北北基桃、中彰投苗、南高屏等3大生活圈進度比較快，可以在7月上路、6月中旬預售票卡；目前全台僅金門、連江縣尚未提出通勤月票構想，台東縣、澎湖縣等單一縣市內月票方案已提報送案，將納入第2波，預計10月上路。
目前已對外宣布的3大生活圈通勤月票金額，北北基桃新台幣1200元、中彰投及南高屏皆為999元（台中市民699元 ）；台南民可享台南市內通勤月票299元、高雄市民享高雄市內通勤月票399元。台東縣是299月票，可搭乘台鐵、公車、公路客運等；澎湖縣月票則規劃搭乘公車和渡輪免費。