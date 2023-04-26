名家論壇》黎榮章／備戰2024　重大議題攻防熱點在哪？

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同時，也因去年中國軍演發射飛彈飛越台北上空，也將「抗中保台」的討論量一舉帶上高峰。其中，有30%的聲量對民進黨政府面對中國軍演的做法不滿，諷「這就是抗中保台？」，20%批評民進黨在飛彈飛過領空時還裝死，17%認為民進黨無能，17%教唆綠營快上戰場，16%批抗中保台是騙票手段。
由前述分析可發現，親美、親中在台灣民意幾乎各占一半，雖然持親美看法的網友不在少數，但「抗中保台」在網路上已淪為嘲諷對象，各政黨在今年選舉，必須提新論述以爭取支持。
在兩岸關係部分，最近九二共識被網友熱烈討論，是在馬英九訪問中國時；在討論當中，有30%的聲量認為九二共識就是沒共識，19% 認為應與對岸和平交流；此外，認為要中共說好才有九二共識、認為不存在各表空間、認為馬英九訪中乾脆別回來的，各佔17%。
由此可見，台灣的網友心中很清楚，九二共識其實是兩岸沒有共識，要能發揮效果，必須對岸也願意配合，國民黨若在2024大選要延用九二共識為他們的兩岸論述基礎，恐怕難以說服選民。
此外，針對明年初大選，能源議題也是網友關心的。已執政7年多的民進黨積極推動能源轉型，希望台灣步向非核、淨零碳排，然而缺電陰影始終揮之不去，尤其在去年6月時經濟部說明電價將要調漲時，網路討論聲量來到頂峰，當時有48%的聲量是在譏諷民進黨當初批馬英九政府，如今自己也半斤八兩；34%諷政府不如「用愛發電」，7%討論是否該啟用核四，7%認為目前的能源政策錯誤，4%認為反核四不等於反核。由網路上的話題類聚可發現，民眾長期不滿我國能源政策；至於是否使用核能，有討論和突破空間。
綜上所述，經過多次選舉，台灣民眾對我國政黨在各政策議題的主張已相當嫻熟，從近期幾個重要時間點的討論也呈現出民眾對相關論述並不埋單，這次選舉，無論是藍綠白陣營，都應該思考如何在我國重大議題上，提出新的論述、新的主張，這次選舉，若各黨仍循老路線，可想而知的是將會無法獲得民眾認可，相反的，則是必須提出新論述，讓台灣民眾對台灣未來發展有更多元選擇，才有獲得民眾支持。