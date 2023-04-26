八點檔女星邱琦雯棚內失控飆國罵！千金身分起底　曾是柯建銘媳婦

名家論壇》黎榮章／備戰2024　重大議題攻防熱點在哪？

▲透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察網路上對於明年總統大選的討論聚焦議題，大致有「抗中保台」、「台美關係」、「九二共識」、「能源議題」等四大類。（圖／擷取自pexels）
▲透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察網路上對於明年總統大選的討論聚焦議題，大致有「抗中保台」、「台美關係」、「九二共識」、「能源議題」等四大類。（圖／擷取自pexels）

文／黎榮章

台灣自1996年開始總統直選，至今已經歷三次政黨輪替，每次總統大選過程中，被熱烈討論的話題，大致可分為內、外兩大類型。內政議題諸如居住正義、環境永續、長照幼托、社會關懷等，外交議題則是以國家定位為中心，進而發展出外交、兩岸、安全等議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察網路上對於明年總統大選的討論聚焦議題，大致有「抗中保台」、「台美關係」、「九二共識」、「能源議題」等四大類。其中針對「台美關係」的討論最多，近半年有29.6萬則討論聲量，而目前網友的留言內容中，有44%的聲量認為台美友好，19%質疑台美關係沒有實質進展、13%要台美先建交再談其他、11%認為台灣只是美中角力的棋子。這些討論在去年裴洛西訪台、中國大動作軍演時，在網路上被激烈討論。

同時，也因去年中國軍演發射飛彈飛越台北上空，也將「抗中保台」的討論量一舉帶上高峰。其中，有30%的聲量對民進黨政府面對中國軍演的做法不滿，諷「這就是抗中保台？」，20%批評民進黨在飛彈飛過領空時還裝死，17%認為民進黨無能，17%教唆綠營快上戰場，16%批抗中保台是騙票手段。

由前述分析可發現，親美、親中在台灣民意幾乎各占一半，雖然持親美看法的網友不在少數，但「抗中保台」在網路上已淪為嘲諷對象，各政黨在今年選舉，必須提新論述以爭取支持。

▲抗中保台、台美關係：網路留言風向 主題類聚分析（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲抗中保台、台美關係：網路留言風向 主題類聚分析（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
在兩岸關係部分，最近九二共識被網友熱烈討論，是在馬英九訪問中國時；在討論當中，有30%的聲量認為九二共識就是沒共識，19% 認為應與對岸和平交流；此外，認為要中共說好才有九二共識、認為不存在各表空間、認為馬英九訪中乾脆別回來的，各佔17%。

由此可見，台灣的網友心中很清楚，九二共識其實是兩岸沒有共識，要能發揮效果，必須對岸也願意配合，國民黨若在2024大選要延用九二共識為他們的兩岸論述基礎，恐怕難以說服選民。

▲九二共識：網路留言風向 主題類聚分析（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲九二共識：網路留言風向 主題類聚分析（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
此外，針對明年初大選，能源議題也是網友關心的。已執政7年多的民進黨積極推動能源轉型，希望台灣步向非核、淨零碳排，然而缺電陰影始終揮之不去，尤其在去年6月時經濟部說明電價將要調漲時，網路討論聲量來到頂峰，當時有48%的聲量是在譏諷民進黨當初批馬英九政府，如今自己也半斤八兩；34%諷政府不如「用愛發電」，7%討論是否該啟用核四，7%認為目前的能源政策錯誤，4%認為反核四不等於反核。由網路上的話題類聚可發現，民眾長期不滿我國能源政策；至於是否使用核能，有討論和突破空間。

▲能源政策：網路留言風向 主題類聚分析（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲能源政策：網路留言風向 主題類聚分析（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
綜上所述，經過多次選舉，台灣民眾對我國政黨在各政策議題的主張已相當嫻熟，從近期幾個重要時間點的討論也呈現出民眾對相關論述並不埋單，這次選舉，無論是藍綠白陣營，都應該思考如何在我國重大議題上，提出新的論述、新的主張，這次選舉，若各黨仍循老路線，可想而知的是將會無法獲得民眾認可，相反的，則是必須提出新論述，讓台灣民眾對台灣未來發展有更多元選擇，才有獲得民眾支持。

名家論壇》朱駿／高舉「九二共識」就是「自乾五統戰工具」

名家論壇》蕭徐行／侯友宜與新加坡　都追求安居樂業國度

名家論壇》韋安／從「棄子」到「焦點」，台灣如何度過新難關？

名家論壇》方野／老人健保補助，「排富」才能實現社會正義

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀