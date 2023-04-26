NBA季後賽／最低潮的一季結束了　威少：要相信隧道的盡頭會有光

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「我想說的是，我喜歡這個地方，我愛這裡的人們。這裡的球迷都真心擁抱我，不僅是我，還包括了我的家人和朋友。」Westbrook表示去年底發生了很多事情，能在快艇打球他很感激，因此他很想留在這裡。
威少坦言自己也不知道之後會發生什麼事，因為這是他第一次經歷這樣的情況，但無論做出什麼樣的決定，他都堅信不會動搖自己的家庭和信仰。接下來會好好休息，然後為下一個賽季做好準備。
「我真的認為我可以幫助球隊將比賽變得更輕鬆。」Westbrook說如果能和快艇續約，那他們就有一個休賽季能夠去準備、去彼此磨合，「我相信只要我們都健康，以我們三人的能力，總冠軍就是唯一目標，我們可能在攻防兩端達到這個水平。」
經歷了顛沛流離，以及在前東家成為眾矢之的，甚至被批評為「更衣室吸血鬼」，Westbrook這兩年經歷了很多。他在賽後記者會上也感性分享自己度過難關的心路歷程，「即使壞事發生了，也要相信隧道的盡頭會有光。不管現在有多困難，知道有人在你身邊非常重要。有一群很棒的人在支持我，我的父母親、我的妻子、我的兄弟、我的朋友和那些真正喜歡和愛我的人。有這些支持總是能讓我繼續前進，不管事情有多糟糕。」
在G4結束之後，Kevin Durant表示等到Westbrook生涯結束，人們會給予他公正的評價。對此後者也做出回應，「我想懂我的人知道我是什麼樣的球員，我會投籃不進、我會失誤，但我也做了很多其他人做不到的事，我做了很多這個聯盟沒人做過的事。」Westbrook表示他可以接受批評，但很多媒體、球迷把他們的期望加諸在自己身上，但他認為自己有屬於自己的人生和價值。
「上帝給了我這些天賦，讓我能在這個聯盟打球、並去完成一些其他方面的事情，我會繼續以我認為對的方式打球，我會把這些呈現在場上，當一切結束後，人們會說：『這很酷！』，他們會很感激；或許有些人不那麼認為，但我無所謂。」Westbrook如此說道。
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