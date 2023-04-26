壽山動物園REOPEN四個月突破50萬參觀人次！

壽山動物園自2022年12月新動物園運動完工重新開放後，距今四個月已突破50萬參觀人次！高市府觀光局表示，壽山動物園自1987年至今未有大規模修繕改造，然經30多年獸舍及展場極為老舊，而「新動物園運動」即以提升動物福址為核心，積極改善動物圈養環境，同時努力達到現代動物園存在目標，兼具動物保護保育與人類生命教育之功能與意義。
記者陳美嘉／高雄報導
新動物園運動總經費5.5億元，由市府與企業攜手、公私協力共同打造新動物園。依照102年所訂定的「高雄市壽山動物園動物認養辦法」第8條，由認養人指定用途，捐款改善動物圈養環境或展場更新，以提升園內圈養動物的福祉。此外，為兼顧遊客服務品質提升，市府也投入預算改善遊憩環境介面，包含入口意象及親水廣場等。改造工程獲得專家學者正面評價，更榮獲2022工程金質獎專業肯定。
觀光局說明，新動物園運動以打造「動物友善之地」為主要目標，將動物內舍變得明亮通風，人類則以不驚擾的方式近距離觀察動物，提升動物福利與保育的同時，也兼顧人類生命教育之目標。
原黑猩猩展場、同時也是別具生命教育意義、許多遊園民眾期待的溫室咖啡廳，更即將與大家見面！為提供黑猩猩更佳的棲地環境，規劃上參考當代新型態之巨猿類展示設計，將黑猩猩移至更好的開放棲地，而原先的黑猩猩巨型鐵籠展示空間，則改造為室內用餐空間，營造壽山動物園為人猴共存的友善環境，民眾進入鐵籠換位思考，打造前所未有、具反思及教育意義的特殊環境。