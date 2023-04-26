《超偶》李子森招認「有兒子」！突公開離婚4年 前妻反應曝光
《超級偶像》第6屆冠軍李子森，在《我愛冰冰Show》與杜忻恬組成螢幕情侶合唱，深受婆媽級歌迷喜愛，力拱他們在一起，沒想到前陣子爆出李子森已婚又離婚的新聞，他今（26）日出席活動宣傳演唱會，坦承確實有過一段婚姻，4年前已經離婚，育有一個可愛的兒子，目前是單身狀態，會努力專心衝刺事業。
記者江芷稜/綜合報導
李子森坦承2015年結婚，2019年離婚，當初拍攝婚紗照就不打算公開，沒想到會被意外曝光，當下心情頗為低落，其實一直想找機會跟歌迷表明這件事，只是沒找到合適時機，現在被爆料出來，自己心裡也放下了一顆大石頭，最在意的是前妻是圈外人，擔心對方受影響，還好前妻願意體諒，只說「是誰這麼無聊」。
他透露離婚時深陷低潮，體重掉了10多公斤，和前妻會分開是理念跟價值觀不同，觀念無法契合，「沒有對錯問題，只有角色問題」，如今各自安好，照顧小孩最重要，感情空窗了4年，並沒有急著想脫離單身，而是把重心都放在事業上，他的「森聲呼喚演唱會」7月8、9日將在台中Legacy開唱，大方邀來緋聞對象杜忻恬擔任嘉賓合唱，還會有一個大咖嘉賓助陣，給歌迷一個大驚喜。