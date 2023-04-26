遭中檢貪污、竊佔起訴　顏寬恒聲明絕對沒有犯罪

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台中地檢署表示，顏寬恒涉貪汙罪，今偵結起訴，顏與林姓員工被檢方認定涉犯貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、偽造文書、竊佔罪，另外顏妻、設計公司張姓負責人涉偽造文書罪，顏胞弟顏能賢依竊佔罪起訴。
對此，顏寬恒聲明表示，今檢察官起訴本人竊佔國土、使公務員登載不實和貪污罪嫌，除了要再次強調我絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對我個人參選進行迫害。
首先，針對我和妻子陳麗凌竊佔國有地部分，必須澄清房屋是蓋在我個人私人土地上，與國有地毫無關係，而國有地是屬房屋外圍綠美化區，妻子陳麗凌於民國110年向國有財產局依法公開標租的，標租當時的現況就是這樣，我們沒有更改現況，而且依規定繳交租金，怎樣案件到了檢方就變成竊佔？
房屋買賣部分，我賣予何人屬於我的私權，檢方因我的物品未搬離，而稱之為假買賣，實在令人無法接受，至於林進福與買家之間的金流，或買房投資的原因，實非我所能干涉。
而貪汙罪嫌部分，林進福曾當我助理，助理費都匯進林進福的私人帳戶，他也確實在地方服務鄉親，根本沒有詐領助理費的問題。
從高額的交保金到今天的起訴，都是檢方為政治服務的結果，我想請大家回憶一下，去年2月檢調突然大陣仗搜索宜蘭縣長林姿妙，還有去年底搜索新竹市長高虹安，外界怎麼看檢方動作呢？今年我3月領表，不到一個禮拜，台中地檢署和調查局就搜索約談我，連我老婆一起辦，偵辦的時間、力道都非常之湊巧，就是要以司法來影響我個人選情，寬恒最後呼籲，我無罪，會捍衛個人清白到底。