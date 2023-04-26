辦豪宅案另查出涉詐立委助理費　顏寬恒貪汙罪起訴

前國民黨立委顏寬恒為捲土重來，再戰台中第二選區立委，上月22日才領表爭取黨內提名，沒想到，檢調就針對沙鹿區豪宅違建案發動偵查作為，約談顏寬恒、陳麗淩夫妻等人到案，訊後各諭令1000萬、500萬元交保。台中地檢署今（26）日偵查終結，依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪起訴顏寬恒等人。
記者潘千詩／綜合報導
檢方指控，顏寬恒自2011年起，於沙鹿區興建豪宅，卻涉嫌竊佔國有地上，鋪設通行車道、建築大門、警衛室並架設圍籬，2017年完工，已竊佔國有地面積達1097.14平方公尺；直到2022年，顏寬恒參選中市第二選區立委補選被民眾舉發，為避免媒體繼續報導，顏涉與營造業者林進福、妻子陳麗淩、設計公司老闆張于廷等人，以「借款」名義，把4541萬元「借」給張女，再由張女向顏寬恒夫妻、顏寬恒胞弟顏仁賢假購買沙鹿豪宅。
檢方另查出，顏仁賢又於2012年5月21日，取得中市南屯區楓樹段817地號的土地，2015年闢建招待所，俗稱817招待所，卻占用相鄰的國有地，闢建警衛室、大門、通道、圍籬、棚架等建物，竊占國有地約140平方公尺。
涉貪部分，檢方查出，顏寬恒擔任立委期間，聘請林進福擔任公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月，每月薪水4萬元，實際上薪資卻是顏寬恒所用，甚至購買瑪莎拉蒂豪車，供應顏寬恒或家人所用，涉詐領108萬餘元。
檢方依貪汙、偽造文書、竊占等罪，起訴顏寬恒、林進福；顏妻陳麗凌、張于廷依偽造文書罪起訴，顏仁賢因南屯區817招待所涉嫌竊佔公有地，依竊佔罪起訴。