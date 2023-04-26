陳亞蘭「找到老公了」！第一眼煞到小15歲莊凱勛 當場決定演夫妻
陳亞蘭、莊凱勛今（26）日出席華視歌仔戲職人劇《勇氣家族》媒體探班，陳亞蘭的角色有40%來自媽媽「關公月」的傳奇人生，故事聚焦在一對開戲班子的夫妻，誰是飾演老公的最佳人選？陳亞蘭和導演葉天倫討論時，就相中小陳亞蘭15歲的莊凱勛，巧的是在白雲生日宴會上，陳亞蘭剛好碰到莊凱勛，「我當場邀他演出，自拍傳給導演看，說我找到老公了。」
記者羅凌筠/桃園報導
莊凱勛師承國寶級京劇武生李柏君，底子打了16年，身段受到陳亞蘭認可，她說：「人家說台下10年功，他很認真天天練，我覺得好棒，找對人了。」兩人定情戲是《薛丁山與樊梨花》，莊凱勛說舞台上的穿著打扮都照規矩來，第一次穿上戲服唱戲，頭皮發麻沒有知覺，勒到有點想吐，還賣關子說：「要期待一下亞蘭姐小旦的扮相。」
傳統野台戲拜田都元帥，陳亞蘭恰好開機第一天就在元帥廟取景，打算跟住持借1尊來拜，住持讓陳亞蘭從100尊田都元帥的神像挑選，陳亞蘭說：「我覺得有1尊祂對我微笑，那尊請回來以後放在佛堂，供俸茶水點心，每天都要搶頭香，跟祂稟報今天行程。」巧的是陳亞蘭前腳從宮廟請回神尊，後腳莊凱勛就到當地遊玩，前後只差2個禮拜，冥冥中選神、選角都有神明指路。
另一個巧合是莊凱勛2015年以《回家路上》抱回人生第一座金鐘獎迷你劇集視帝，頒獎人就是陳亞蘭跟豬哥亮，莊凱勛說：「其實很擔心跟阿姐演夫妻，畢竟演『皇帝』老公，我要掂一下自己斤兩，後來接觸之後滿有信心，可能身段還在，跟亞蘭姐相處像是跟老師父相處的感覺。」他說自己常常晚上傳訊追殺陳亞蘭，就為了把台語的古音、雅音練好，還動念報名陳亞蘭的劇團學歌仔戲。