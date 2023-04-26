名家論壇》錢震宇／徐巧芯教國民黨的事

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先是說費委員不跟她握手、然後4年前又請徐巧芯當側翼，還說費應該列不分區，兩人在市場見面時徐巧芯還仆街，黨員投票前還爆料里長派車要接里民投票。整個初選過程可以發現，徐巧芯不斷進攻、費鴻泰只能防守，費不是不回應，就是回應的很慢、很無力。仔細想，這不就跟國民黨一樣嗎？
原以為黨員票，費鴻泰十拿九穩，加上長年扎根基層，組織綿密，不料最後黨員投票徐巧芯以763票對762票，竟然還多贏費鴻泰一張票。回想起來，如果徐巧芯黨員投票前一晚沒有揭露里長派車的事情，黨員投票會不會就輸了？這當然是後話，但講起來連黨員票都是投給徐巧芯，顯示黨員希望看到的是具有攻擊力、具備戰鬥力的人出線。
而從徐巧芯整個戰法看來，就是不斷地攻擊、攻擊、攻擊，製造話題，而且她的素材確實是有所本，所以當當事人想要冷處理時，就會變成是承認或默認，而這風向就會被徐巧芯帶走，往她要的地方去；今天以芯費大戰來看，費鴻泰如果採取回擊，也提出對徐巧芯的一些質疑，或許可以削弱其攻擊力道，初選結果誰勝誰負，可能還不知道。
仔細想，費鴻泰因為是現任的立委，採取守勢，也不願意攻擊女生，覺得觀感不佳。但「最好的防守就是進攻」，除非你的優勢已經強到不用做任何攻擊就可以贏，那當然另當別論。國民黨選舉一向採取守勢的戰法已經無法奏效，從選新竹市長的林耕仁、中二選區補選的顏寬恆，再到南投立委補選的林明溱，這些人都希望守住優勢，卻忘掉進攻才是王道。
從立委看到總統，從徐巧芯看到可能出線的侯友宜。國民黨實在悶太久了，基層都有一股很強烈的氣氛，就是有人可以衝出去，當然不是打人，而是替民眾出口氣，讓很多不公平的事情得到正確的解決。民進黨執政很差，但國民黨始終找不到方式進攻、就算找到也只有少數人有戰力，例如徐巧芯初選後就開始針對對手許淑華攻擊跟揭發合庫AMC董事長蔡見興把合庫當家庫醜聞的王鴻薇。
現在的選舉基本上很吃議題，如果選對議題，加上操作得宜，可以重擊對手。國民黨從徐巧芯這次初選應該要學到「誰能決定題目、誰就能贏」，前提是要準備好資料及證據。尤其國民黨是在野黨，面對民進黨執政失利，蒐集資料、整理彙整、找出打點這種基本功應該要非常精準，徐巧芯完美展示了技法，剩下的就看國民黨能否適時跟上了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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