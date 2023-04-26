名家論壇》吳崑玉／大位不以智取　決定者不是天命而是信譽

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「一個女人與七個男人—絕世美女突然暈倒，被七個男人拖進森林~~」
小鎮豬哥紛紛買票入場，燈光一黑，螢幕上打出片頭:「白雪公主」。觀眾們氣得邊罵邊離場。
下一週，又貼出一張海報:
「一個女人與七個男人(外傳)—絕世美女與七個男人一起度過驚濤駭浪的七天七夜~~」旁邊備註:「不是白雪公主」。豬哥們基於好奇，再次買票入場，這回螢幕上打出的是:「八仙過海」。結果自然是戲院立馬淨空。
那再下一週呢?當然跟太監一樣，下面沒有了。這種「廣告鎖碼台，內容幼幼台」的手法，雖然可以賺到一時的眼球，重傷的卻是這個品牌的信譽。而所有品牌經營的核心，便是「信譽」，沒有信任，沒有名譽，便等同於臉書一頁式詐騙廣告，只能靠不斷換招牌，不斷丟新方法騙新人生存，沒有累積經營的能力。尤其在範圍與人口有限的選區從政，失去信任度就幾近於死亡。因為失去信任，便沒有人會再相信你的說詞，沒人要看你的廣告和你的新聞。而政治人物又無法不斷換名字，換招牌，或不斷更換目標族群，結果便是不斷以折半的速率衰減，信任度不斷趨近於0。
不只是芯芯，最近整個老K似乎都掉進了相同的思維陷阱，上上下下瘋狂玩起了各種粗劣奇趣，把整個黨經營成一個類似緬甸詐騙集團的「KK園區」。朱主席說不要搞初選，初選會造成分裂，但現在走著走著，還不是跟有初選一樣造成分裂，還沒有初選的公平公開遊戲規則可以遵循?!郭董說他相信朱主席，拼命衝民調，結果柯美女卻說民調不是唯一參考。一下又要問立委，一下又得看縣市長，還有個不知所云的「耐打度」，黨中央何不乾脆在中央黨部電扶梯上二樓的那個梯廳，掛一面「正大光明」的匾額，各立委御史、各省督撫一品大員密摺上奏，聯名副署，朱主席御筆硃批密詔:「傳位于郭子」或「提名為侯子」，藏於「正大光明」匾額之後，再於定案之日中常會前取出拆封，公諸於眾?至少還玩了個康熙大帝擺平九子奪嫡的梗。
郭董有點急了，接連舉辦見面會造勢拉高民調。但郭董始終沒有認清，不論他民間聲望有多好，商界縱橫有多行，他在黨中央統治階層眼中，始終就是個「盤子」，大家要的是盤子上的「肉包」，沒人想舔那個盤子。他老人家又鞠躬，又哈腰，又把前途托付於朱主席，委身下場陪玩一場「碟仙」，祈禱著天命能透過民調指向「郭」字。沒想到柯美女一席話，當場把碟仙翻過來，鍋子當場又砸回去變成盤子。最慘的是，如果郭董民調贏了，新郎卻不是我，誰要去洗這個盤子?安撫郭董情緒?沒有人知道。是要秘書長再去當一次神父，聽一頓告解，再領禱讚頌天父嗎?
看到郭董如此積極，猴爺也急了。出訪新加坡出師不利，「古道西風瘦馬，小吃沙嗲人家，斷橋失火開槍。夕陽西下，斷腸人在天涯。」網上打油詩都出來了，河道上一片「沒有天命」的傳言，比什麼攻擊殺傷力都大。新北市議會國民黨團強行表決通過，將總質詢往前調，讓猴爺得以及早從市政脫身，去跑他的總統行程，如果不是真的急了，何必如此大費周章?猴爺心底應該比什麼人都急，一下子去餵許老爹吃蛋糕，隔兩天又提前三個禮拜幫過母親節，跑得比禮品廠商還快。提名需要縣市長肯定是吧?馬上搞個北部八縣市長同台共好，意思是「北七挺侯」嗎?如果不是急了，什麼才叫急了?
那老朱呢?諸侯都急了，他能不急嗎?不，他是亂了，不是急了。原本想以時間換取空間，求個事緩則圓。沒想到南投一戰輸了，打亂了他一路高唱凱歌的夢想。EXCEL表格上借貸不平衡，會計師的計算機便失靈了。他不辦初選，獨攬提名大權，既不早早徵召了結藍營內爭，又不乾脆辦初選公平競爭，還不甘心讓自己才華能力居於草包、肉包之下。結果把所有活眼都堵死了，一盤好棋下成了死局，民調毫無起色，連選項都不是。總統候選人是當不成了，現下這黨主席能否永保安康?可能都成了問題。
猴爺在閒逛與急忙來回中彰顯了自己「草包」，郭董則顯露出自己是個天真的「肉包」，天真到會相信朱主席將公正待他，一如他天真地相信對岸習大大會同意「不獨不武」。時至今日，就算「侯郭配」，也頂多是個「盤子」上擺了草包和肉包，旁邊再灑兩圈朱油調色，便想當成法式甜點端上餐桌，但選民會這麼容易買單嗎?別忘了，外頭還有失落四年的韓粉，有不斷施展吸星大法的柯P，還有一大群看這齣宮廷爛戲看到想吐的中間選民。
還是回到本文最初的段子，以百般花招愚弄眾人，其成本便是「信譽」，你能玩幾次?你能玩多久?你能愚弄多少人?
俗話說，「大位不以智取」，關鍵不是天命，而是「信譽」。老子說:「聖人抱一為天下式。」簡單就是真理，信任無可取代，以上。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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