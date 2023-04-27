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獨／大直NOKE絕美打卡點曝光！摩天輪露台藏這　咖啡廳仰望三層樓

▲大直NOKE忠泰樂生活3大絕美打卡點，Bar Domani有飽覽整座摩天輪的露台、三面綠意咖啡廳AKA café能仰望三層樓高、「煮三川」彷彿漂浮在岩壁前用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大直NOKE忠泰樂生活3大絕美打卡點，Bar Domani有飽覽整座摩天輪的露台、三面綠意咖啡廳AKA café能仰望三層樓高、「煮三川」彷彿漂浮在岩壁前用餐。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

大直NOKE忠泰樂生活即將在4/29本週六試營運！《NOWnews今日新聞》帶大家搶先逛，獨家挖掘館內3大絕美打卡點，可飽覽整座摩天輪露台藏在Bar Domani餐廳、三面綠意咖啡廳AKA café還能仰望三層樓高、鮮煮料理「煮三川」彷彿漂浮在岩壁前用餐。

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💘飽覽「整座摩天輪的露台」　藏在Bar Domani義式餐廳
忠泰集團開設的Domani義式餐廳，進駐大直NOKE忠泰樂生活3樓開設Bar Domani，為商場導入義大利人輕鬆愜意的生活風格，將全日供應道地義式料理及餐酒；還引進羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni事前把整個團隊帶來台灣，實地走訪傳統市場和夜市體驗在地台味後，誕生「糖葫蘆」蕃茄梅子、楊桃、砂糖橘等台灣獨家的口味。

Bar Domani更可說是擁有大直NOKE忠泰樂生活最美的空中花園戶外座位區，整排圓拱形落地窗一眼就能看見藍天，踏出戶外露台還能飽覽整座摩天輪，白天、夜晚都超美，預料會是日後最火紅的熱門打卡點。

▲Bar Domani擁有全館最美的空中花園戶外座位區，還有能飽覽「整座摩天輪」的露台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Bar Domani擁有全館最美的空中花園戶外座位區，還有能飽覽「整座摩天輪」的露台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Bar Domani打造超美包廂，還有整排圓拱形落地窗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Bar Domani打造超美包廂，還有整排圓拱形落地窗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大直NOKE忠泰樂生活3大絕美打卡點，Bar Domani有飽覽整座摩天輪的露台、三面綠意咖啡廳AKA café能仰望三層樓高、「煮三川」彷彿漂浮在岩壁前用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Bar Domani擁有全館最美的空中花園戶外座位區，還有能飽覽「整座摩天輪」的露台。（圖／記者蕭涵云攝）
💘三面綠意咖啡廳AKA café！全棟唯一仰望三層樓
身為大稻埕最神秘的咖啡廳，AKA café進駐大直NOKE忠泰樂生活後，展現別開生面的穿透感，店內空間三面環繞綠意，在正中央還有一座神似發呆亭的包廂，像是呼應著大稻埕本店百年宅邸的獨享庭院。

延續古典DNA的AKA café，將在此融合日式草月流花道、茶道、香道精神，傳承風雅老靈魂。並以優質咖啡、世界料理餐酒，呈現文化融合的饗宴，尤其晚上將搖身一變成為酒吧，特別的餐酒館形式，週五、六還營業至凌晨。

咖啡廳內還擁有全棟唯一可仰望三層樓高的角落，由大片玻璃窗採光引入飽滿日照，光坐著喝咖啡就能隨空間層次、向上看穿至5樓的鮮煮料理「煮三川」岩壁，呈現難以想像的開闊程度。

▲最神秘的咖啡廳AKA café，成為大直NOKE裡最開闊的空間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最神秘的AKA café，成為大直NOKE裡最開闊的咖啡廳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲呼應大稻埕百年宅邸的景觀包廂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲呼應AKA café大稻埕百年宅邸的景觀包廂，三面環繞綠意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲AKA café內還擁有全棟唯一可仰望三層樓高的獨家視角。（圖／記者蕭涵云攝）
▲AKA café內還擁有全棟唯一可仰望三層樓高的獨家視角。（圖／記者蕭涵云攝）
💘鮮煮料理「煮三川」　彷彿漂浮在岩壁前用餐
全台獨家、忠泰自營的鮮煮料理「煮山川」，將主打「海鮮丼＋關東煮」的新鮮相遇，希望為熱愛火鍋的國人，帶來高山的翠綠、大海的鮮甜。

入店後可圍坐在吧檯前，正前方便是一整面種植綠意的石牆，高度不斷向上延伸；後方則是能眺望下方的玻璃圍牆，彷彿漂浮在岩壁前用餐。側面一隅還可看見轉動的摩天輪，有夠愜意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲彷彿漂浮在岩壁前用餐的「煮三川」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲彷彿漂浮在岩壁前用餐的「煮三川」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吧檯後方就是能眺望下方的玻璃圍牆，很有漂浮感。（圖／NOKE忠泰樂生活提供）
▲吧檯後方就是能眺望下方的玻璃圍牆，很有漂浮感。（圖／NOKE忠泰樂生活提供）

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