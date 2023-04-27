獨／大直NOKE絕美打卡點曝光！摩天輪露台藏這　咖啡廳仰望三層樓

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忠泰集團開設的Domani義式餐廳，進駐大直NOKE忠泰樂生活3樓開設Bar Domani，為商場導入義大利人輕鬆愜意的生活風格，將全日供應道地義式料理及餐酒；還引進羅馬知名義式冰淇淋品牌「老橋冰淇淋Old Bridge Gelateria」，創辦人Gianni事前把整個團隊帶來台灣，實地走訪傳統市場和夜市體驗在地台味後，誕生「糖葫蘆」蕃茄梅子、楊桃、砂糖橘等台灣獨家的口味。
Bar Domani更可說是擁有大直NOKE忠泰樂生活最美的空中花園戶外座位區，整排圓拱形落地窗一眼就能看見藍天，踏出戶外露台還能飽覽整座摩天輪，白天、夜晚都超美，預料會是日後最火紅的熱門打卡點。
💘三面綠意咖啡廳AKA café！全棟唯一仰望三層樓
身為大稻埕最神秘的咖啡廳，AKA café進駐大直NOKE忠泰樂生活後，展現別開生面的穿透感，店內空間三面環繞綠意，在正中央還有一座神似發呆亭的包廂，像是呼應著大稻埕本店百年宅邸的獨享庭院。
延續古典DNA的AKA café，將在此融合日式草月流花道、茶道、香道精神，傳承風雅老靈魂。並以優質咖啡、世界料理餐酒，呈現文化融合的饗宴，尤其晚上將搖身一變成為酒吧，特別的餐酒館形式，週五、六還營業至凌晨。
咖啡廳內還擁有全棟唯一可仰望三層樓高的角落，由大片玻璃窗採光引入飽滿日照，光坐著喝咖啡就能隨空間層次、向上看穿至5樓的鮮煮料理「煮三川」岩壁，呈現難以想像的開闊程度。
💘鮮煮料理「煮三川」 彷彿漂浮在岩壁前用餐
全台獨家、忠泰自營的鮮煮料理「煮山川」，將主打「海鮮丼＋關東煮」的新鮮相遇，希望為熱愛火鍋的國人，帶來高山的翠綠、大海的鮮甜。
入店後可圍坐在吧檯前，正前方便是一整面種植綠意的石牆，高度不斷向上延伸；後方則是能眺望下方的玻璃圍牆，彷彿漂浮在岩壁前用餐。側面一隅還可看見轉動的摩天輪，有夠愜意。
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