明起連3天放晴！「勞動節連假」急轉變天 鋒面雨彈淋濕半個台灣
今（26）日受到東北季風增強影響，北部和東半部地區整天感受都有涼意，中央氣象局指出，明（27）日清晨北部及東北部天氣仍較涼，不過白天起東北季風減弱，氣溫慢慢回升，預計明日一直到週六（4/29）各地大多為多雲到晴，特別要注意的是，週六晚間至下週日（4/30）有鋒面通過及東北季風增強，中部以北有降雨機率，週末兩天北部也將出現10度左右的溫差，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘表示，明日天氣分為兩階段，首先清晨仍較寒涼，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨；白天東北季風減弱後，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，各地白天高溫也將爬升，尤其北部和今日相比回暖攝氏7度左右，明日北部攝氏18至28度、中部攝氏20至31度、南部攝氏22至31度、花東攝氏19至26度，早晚溫差較大。
趙紘說明，各地叫溫訂的天氣持續到週六白天，入夜後新的一波鋒面報到，屆時中部以北、東半部及南部山區都將有短暫陣雨，且中部以北有機會出現局部較大雨勢，不過詳細情況有待後續觀察，較能確定的是，週末的鋒面水氣較多，下週一勞動節（5/1）後降雨才會慢慢趨緩。
氣溫部分，趙紘提及，週五和週六回升較明顯，包括北台灣地區高溫都有機會來到攝氏30度，不過下週日受到鋒面後的東北風影響，光是白天高溫就會在一天內下降攝氏10度，感受上又變為寒涼，不過叫慶幸的是，下波降溫與今日比沒這麼劇烈，近日各地低溫普遍落在攝氏18至19度，下週日則是攝氏20至21度，勞動節連假有外出行程的民眾，請持續留意最新天氣資訊。