學會課題分離生活更自在！心理師教３原則，別什麼事都背在身上。

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什麼是課題分離？有何好處？心理師：保留自我、自在快樂！
什麼是課題？心煦心理治療所蔡岳融心理師表示，課題分離是由三大心理學家阿德勒（Alfred Adler）所提出。在了解課題分離前，首先需了解什麼是「課題」。每個人出生環境、經歷等因素都會影響著思考邏輯以及行動方式，這就是每個人的課題。這些也會隨著時間和事件發生而逐漸改變，或有新的發現。
背了太多不是自己的課題…課題分離雖然看似再簡單不過的道理，但人們難免還是會放太多別人的想法在身上，生活自然容易覺得累、失去自我、發生爭執，甚至出現「我還不是都是為了你好！」、「我這樣做真的好嗎？」、「都是你害的！」的想法。
「我還不是為了你好」背後的涵義…要知道，「我還不是為了你好！」這句話當中，其實就意味著我認為這樣對你是好的，所以我這麼做，你也應該要回應、或認為這件事是好的。「我這樣做真的好嗎？」可能意味著已經逐漸迷失自我。「都是你害的！」則意味著自己並沒有想為這件事負責。
連整個社會都背在身上？若從社會價值觀來看，現代人也常見追隨「這個社會喜歡我怎麼做」，而忘了自己原本到底喜歡什麼。例如許多人出遊但並沒有很快樂，只覺得累。或許就是因為看到社群網站上親朋好友假日都在爬山、潛水、露營等，覺得自己應該也要去。當然若培養新興趣是不錯。不過若沒有社群網站、手機拍照功能等，有多少人是真的喜歡這樣的活動呢？
所以什麼是課題分離？課題分離就是鼓勵大家衷於自己，並為自己的行為負責。而非因考量他人感受，做出不符合自己心意的選擇。如此一來生活自然更能保留自我、自在快樂、釐清問題、各自負責。
課題分離基本３原則，讓自己完全衷於自我感受！
基本三原則：第一，釐清並了解自己的感受、因應這個感受做出對應的選擇。當行動和感受相符。心裡就算不舒服也會是踏實的，這是最重要的核心。
第二，尊重他人也以上述思考和行動。讓他人也保有自己的思考空間和行動選擇，避免干涉對方，或在想法、做法有所不同時予以強迫、威脅、控制。
第三，永遠都要記得「每一個事件都會帶出下一個事件」，每個人都需要為自己的想法和行動負責。在那之後可能多少也會有許多情緒出現，但非「都是對方害的！」。
課題分離為自己負責更踏實，也避免沒人想為事情負責任。
當自己為自己的選擇負責時，心裡也會更加踏實。且也能避免在對方逼迫、不情願的情況下做出不合自己感受的選擇，各種問題糾纏在一起，沒有人想為該事情負責。
從感情衝突看課題分離原則：他要和別的女生單獨出遊。
一般情況：以感情衝突來看，例如對方要做自己不喜歡的事情，像是男方要和其他女生單獨出去玩，女方對此感到不開心，常見接下來會是大吵大鬧、翻舊帳，之後甚至鬧分手。又或者男方留下覺得不開心，或是女方默默忍受。
課題分離：若從課題分離來看不用翻舊帳，針對這件事情討論，男方執意要和其他女生出去，是男方自己的想法，他可以在自在的情況下選擇不去，或執意這麼做，並尊重女方的不開心，接下來就得為感情破裂的後果負責。而女方也可以表達自己的不悅或覺得沒關係，尊重男方的決定。
了解課題分離的重要性和基礎原則，接下來可以了解「進階運用」。常見問題例如「課題分離會變得很自私？」，蔡岳融心理師表示，真正懂課題分離的人，並非「不顧別人感受」。
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