課題分離「進階運用」！真正懂的人，並非「不顧別人感受」。

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課題分離進階運用！心理師：「真的」衷於自己感受。
課題分離就是自私？蔡岳融心理師表示，課題分離鼓勵人們衷於自己的感受，別受他人影響行動，並尊重他人也是如此，各自為自己的行為負責。不少人會認為很自私、只顧自己，事實上並非如此。蔡岳融心理師更進一步說明，這除了僅是以中立的角度做好自己以外，也有更進階的做法可以運用。
真正懂課題分離的人，並非「不顧別人感受」。蔡岳融心理師表示，真正懂得靈活運用課題分離、知道自己在做什麼的人，並非完全不顧他人的感受，因為與人交流時所產生的情緒也是自己感受的一部份。另也包括推測自己的所作所為，引起的下一個事件，為自己帶出的感受。重點是在「衷於自己的感受」而非「只顧自己」。
看對方難過會心碎，心碎也是自己的感受。蔡岳融心理師舉例，若看到對方難過會感到心碎，這個心碎的感覺也是自己感覺的一部份，就會需要順著這個感受做出對應的選擇，並自己為這選擇負責。若是在心碎的情況仍執意課題分離，那其實也已經不是課題分離，因為忽視了自己心碎的感受。這種情況同理心特別強的人會更需要特別清楚自己的感受。
怕被別人說自私而停止行為，只是把別人的眼光放在身上。相反的，若只是因為擔心別人看自己是自私形象，因而思考自己是否不可以自私，這就是把別人的看法放在自己身上，而非自己真實的感受，也就沒有達到課題分離。
人的情緒並非單一性，要釐清並做最佳選擇。當然人的情緒往往是複雜的、不只有一種情緒，有得時候甚至是矛盾的，例如為他人難過卻也為自己悲傷。這時候就會需要分析情緒，並做出最佳選擇。為了達到平衡，與人交流時的關鍵就會是在溝通，包括建議、提醒、協助，讓彼此觀念達到同一個基準，也就是所謂的磨合。
課題分離進階運用：建議、提醒、協助！這些並非干涉，而是在尊重他人想法的情況下提供想法作為參考，雙方都還是握有選擇權。而協助則是在觀察到對方無法執行，或者確定無法執行下，給予適當的幫助。重點就在「說服而非強迫」。這樣的觀念在越是重要的關係越要懂得靈活運用，以免自己負上責任的感受是自己無法承受的。
當他要和她單獨出遊怎麼辦？心理師教課題分離進階運用！
蔡岳融心理師以「男方執意要和女生出遊，女方覺得不開心」舉例，這件事要做到課題分離，男方除了可以執意執行以外，若看女方難過會心碎可以取消行程。若希望理解也可以試著理解對方的不悅。若自己將無法為感情破裂負責，可提出自己能夠接受的建議，例如也會有其他人一同參與，或是帶著女方一起參加，如果不去也沒關係也可以取消行程。但不會是在心不甘情不願的情況下做出任何決定。同樣的女方也可以表達自己的不悅，提出自己能夠接受的建議。
若對方想不到實際辦法，可以溝通討論協助提供建議，讓想法達到同一個基準，並達到共識，藉此磨合，而非強硬執行或者委曲求全。
情緒勒索也是個辦法？另外情緒勒索也是一種方法，只是往往容易讓人不舒服，也需要為情緒勒索負責。若以中性的說法和做法來看可以「情緒要求」，像婚姻、感情這類有如盟約關係，會需要對方接住自己的感受，而非獨角戲，就會需要情緒要求。不過前提也是需要知道對方有不接受情緒要求的可能，對方有權選擇是否願意接受。在此之前最重要的就會是價值觀相符。
課題分離只是一個方向，並非時時都需要用上！
蔡岳融心理師也強調，課題分離只是一個讓自己更自在的方向，並非時時刻刻都得做到課題分離。就像開車遇到障礙繞過一樣，繞過之後再回到原本的道路，而非一直蛇行。也可以理解成需要使用的時後再拿出來使用的觀念。當中最重要的在於「思考彈性」，能注重自己的想法，也能接受他的想法。
家庭代溝運用：例如父母有囤物症影響生活品質，子女主張段捨離。以課題分離來看，會是雙方都尊重彼此的看法，而非強硬要留下物品，或執意要丟掉東西，可試著溝通說服，若說服不了接下來再做出因應作為，例如搬出去住。
職場麻煩運用：在職場上也常會有需要課題分離的時候，例如工作常會堆積在某一個人身上，公司又不徵人。這種情況員工覺得不舒服，可以和公司反應並要求公司具體改善，公司也可以提出看法。若能帶來實際益處自然是件好事。若公司不處理，或溝通無效等，員工也盡溝通一責，後續可選擇離職或提出申訴，而接下來公司就得為人力更加短缺負責。
被討厭的勇氣：做到課題分離自然也很容易被人討厭，因為尚無法理解，這也是提出課題分離的心理學家阿德勒著名的【被討厭的勇氣】，當一個人有了被討厭的勇氣，自然更能做出符合自己心意的決定。了解課題分離的核心價值、如何運用、進階運用，更有助確實保留自我、自在快樂、避免衝突。
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