一中商圈必吃潮店「HUN混」 與插畫家聯名週邊三連發
台中一中商圈知名潮店「HUN混」，歡慶創立九週年， 攜手無厘頭「KINGJUN」喜萌插畫家，聯名推出三波週邊商品。首波聯名貼紙今日亮相，聯名雙肩帆布袋與陶瓷麵包盤於5月上市。集團展望未來發展，旗下「HUN混」、「JAI宅」雙品牌，預計再展店10家，挑戰年營收5億元以上。
記者金武鳯/台中報導
從一中商圈起家的「HUN混」品牌，以橘醬特殊風味擄獲年輕客群味蕾，尤其，衝擊視覺的爆炸蛤蜊系列，已列為來台中必吃菜單。今年品牌迎來九週年，特別聯名可愛發萌的「KINGJUN」插畫家，開發一系列週邊商品，讓無厘頭角色全天候歡樂陪伴，也為「HUN混」開拓全台知名度，打響第一炮!
「HUN混」與「KINGJUN」插畫家聯名開發的三波商品，即日起在混一中、混逢甲門店陸續上市。首先指定999元雙人套餐，即贈聯名貼紙乙份。5月10日起單桌消費滿599元，就能以199元加購雙肩帆布袋乙只，399元加購陶瓷麵包盤乙個，現場還有佈置「KINGJUN」主題牆打卡點，拍下可愛俏皮的瞬間照，上傳個人社群(FB或IG)，即可免費兌換HUN混脆薯或原味布丁二擇一。
尊鴻餐飲集團戰勝疫情，業績持續提升，看準疫後爆發商機，集團旗下「HUN混」、「JAI宅」雙品牌，預計將再展店10家。另去年開幕的品牌「嵩sung」，也將於今年暑假插旗台北戰場，集團全品牌預計突破20家店，挑戰營收5億元以上。