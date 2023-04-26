漢光39號演習5月兵推！國安局未派人參加 江啟臣開轟：說不過去
國軍年度重大演訓「漢光39號」演習，區分5月「電腦輔助指揮所演習」及7月「實兵演練」2個階段實施，其中5月15至19日將藉由「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施5天4夜連續24小時對抗演習，但國安局卻稱沒有介入漢光兵推，也沒有派人參加，對此，國民黨立委江啟臣今（26）日開砲連美國都會派遣觀察員前來，但國安局卻無人參與「真是說不過去」。
記者林莞茜／綜合報導
國安局未派人參加國軍重大演訓漢光演習，江啟臣今在立法院外交及國防委員被質詢時表示，雖然政府各部門有所分工，但國安與軍事本就難以切割，且國安局是負責國內外情報安全環境研析，若不參與其中，怎能了解國軍兵推中敵我戰力與武器的強弱？又如何將情報分析納入情境？
江啟臣說，漢光演習連美國都會派遣觀察員前來，但國安局卻無人參與，若在演習時就分你我「怎能期望戰時兩個單位能合作無間？」，因此呼籲國安高層能宏觀思考，集結各單位協同模擬，完善兵推的方方面面，在兩岸的緊張態勢下，做到「超前部署」。
江啟臣說，派兵遣將的實作面歸國防部管轄，情報蒐集研析不就是國安局的專業嗎？他也以烏俄戰爭為例，提到美國雖無直接投入兵力，但在情報上的分享，他們確實讓烏克蘭能掌握「先知」，減少傷亡增進打擊，抨擊「真的是說不過去！」。