超跑動力再進化 McLaren 750S變帥又變快

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750S作為720S的後繼車款，兩輛車在外觀上相當類似，但可以看得出來空力套件有了變化，不論是前後保桿亦或者是車門皆有不同，這些都是為了讓空氣力學效果更好，而後方的主動式尾翼也增加了20%的面積，並且可以擁有更大的角度來製造下壓力，在尾翼下方則是配置了一組靈感來自於P1的中出排氣尾管，與全新的尾燈組搭配下有著簡潔俐落的感受。而在底盤設定方面750S的前輪距增加了6mm，並且換上了全新的懸吊幾何結構，配置上新一代的主動底盤控制系統，並且將前方的彈簧設定軟3%，後方彈簧設定硬4%，讓車輛操控表現更好，而車頭的抬舉系統則可以在4秒鐘內就完成，大大地增加了車輛的便利性。
引擎部分則是與720S相同的4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力來到了750匹，並且擁有與765LT相同的81.6公斤米峰值扭力，這讓車輛在2.8秒內就可以完成百公里加速，若是要來到時速200公里也只要7.2秒，極速則是時速332公里，另外在Spider敞篷車型上，雖然車重多了49公斤，但是其百公里加速成績一樣是2.8秒，靜止到時速200公里則是7.3秒，極速表現也是相同的時速332公里。而之所以會有這麼優秀的表現則還有一點就是輕量化的演出，搭配品牌史上最輕的鍛造輪圈，讓車輛減重13.8公斤，而如果使用碳纖維賽車座椅，這套座椅又比720S身上的那套還要輕了17.5公斤，整張座椅重量不到3.4公斤，現在750S只有1,389公斤，Spider則是1,438公斤。
車內的配置則是大同小異，全新的McLaren Control Launcher允許駕駛儲存他們最喜歡的空氣力學設定、操駕模式、動力表現以及傳輸設定，並且透過一個按鈕就可以完成全車的設定，此外Apple CarPlay在這輛車上是標準配備，而原廠也表示這輛車的螢幕在觸控感應上會更為靈敏，但相信這對於750S的車主來說可能不是太重要的事，目前台灣市場預計將會在第四季的時候導入這輛車，售價將會介於720S以及765LT之間，目前北美的報價為32.4萬美金(約台幣995萬元)，Spider車款則為34.5萬美金(約台幣1,059萬元)。