《閃電俠》首波試片開出驚人評價！集結蝙蝠俠、超少女拯救世界
DC超級英雄大片《閃電俠》今（26）日發佈全新預告片，曝光多元宇宙故事、主角貝瑞與蝙蝠俠之間的緊密關係，以及閃電俠回到過去所造成的改變，同時集結蝙蝠俠、超少女拯救世界。《閃電俠》隨後舉行試映會，片中不僅有激烈刺激的動作戲碼，也有溫馨感人的部分，映後獲得觀眾超高評價：「哇！就是這麼誇張好看」、「已經等不及二刷。」
記者黃雅琪/綜合報導
電影由《牠》系列導演安迪馬希提執導，主演包括「閃電俠」伊薩米勒、兩代「蝙蝠俠」班艾佛列克和米高基頓、新登場的「超少女」莎夏卡耶，曾在《超人：鋼鐵英雄》飾演反派「薩德將軍」的麥可夏儂也回歸演出。
在《閃電俠》預告中，貝瑞使用超能力回到過去想要改變已發生的事件，卻衝擊了時空秩序。當貝瑞試圖拯救家人時，不小心改變了未來，使他受困於另一個時空中；在這個時空中，回歸的薩德將軍正威脅著毀滅世界，但卻沒有超級英雄可以求助，除非貝瑞能說服一位退休的蝙蝠俠重現江湖，解救一位被監禁的氪星人，儘管他可能找錯了人。到頭來，貝瑞為了拯救他所在的世界，返回他所知的未來，唯一的希望就是用盡生命賽跑，但他最後做出的犧牲足以拯救整個宇宙嗎？《閃電俠》6月14日上映。