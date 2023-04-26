阿翔深夜跟老婆爆爭執！突遭Grace「動手巴頭」 秒被激怒超火大
男星阿翔（陳秉立）4年前在路邊被拍到和拍檔謝忻激吻，出軌風波鬧得沸沸揚揚，但老婆Grace選擇原諒，夫妻倆攜手走過難關，近日Grace卻在臉書自爆和阿翔爆發爭執，甚至吵架期間她還突然朝阿翔頭上巴下去，讓阿翔火大直呼：「你在幹嘛啦！」
記者賴禹妡/綜合報導
Grace今（26）日在臉書發文，她表示近期家裡需要輕裝潢，因為孩子們長大了，空間的規劃和需求漸漸改變，而夫妻倆等小孩睡著後討論，卻意見有些分歧，「我們兩個事情當前，其實都蠻屬於急性子派，每天都討論細節到很晚」。
Grace透露，阿翔平時都好脾氣，昨晚卻面露不耐，雖然沒有大聲爭吵，但兩人在氣頭上，臉色便不太好，而此時竟有隻蚊子飛過來停在阿翔的頭上，「我可是見獵心喜、機不可失啊，當然狠狠給它拍下去」，而阿翔被打後也不悅地說：「你在幹嘛啦！」
Grace立刻無辜地道歉，解釋是蚊子關係才出手，沒想到下秒蚊子居然又停在阿翔的右臉上，讓她瞬間笑喊「怎麼辦？你要我用手？還是拿電蚊拍？你自己選啦！」此時她已經笑到肚子痛，再也吵不下去。最後半夜被叮的阿翔終於抓到蚊子，睡眼惺忪地說「今天叮的都是我，不是叮你們就好了」，貼心發言讓Grace覺得剛剛自己下手太重了，但還是表示：「我！仍然！沒有後悔！」