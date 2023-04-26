48歲李明川公開凍齡祕訣 自認「面膜狂」每日保養注重保濕
李明川、蒂蒂日前在高雄漢神巨蛋百貨，擔任保養品牌「紐奇肌」一日店長，李明川分享自己是「面膜狂」，保濕的注重也是他凍齡的祕訣，也讓4月剛過48歲生日的他，笑說完全不會有年齡焦慮。而網紅蒂蒂則提到，自己就連喝到爛醉回到家，也一定要敷完面膜才睡。
記者侯家瑜/綜合報導
提到蒂蒂與李明川的保養祕招，蒂蒂先是笑說：「大家應該都知道我很愛喝，但我不管再怎麼醉，再怎麼站不直，一定睡前都要敷面膜。」李明川也笑說：「喝到醉還一定敷面膜我可能沒辦法，但我是很多好朋友心中的『面膜狂』，每天的保養步驟一定會敷面膜，因為我很在意保濕。」
而4月初才剛過生日的李明川，凍齡的狀態也讓在場觀眾相當佩服，他分享：「今年生日當天我留給家人，只想吃媽媽做的飯，因為平凡就是最大的幸福。」提及是否曾有年齡焦慮？李明川豁然地說：「完全沒有！一方面可能是我也保養得不錯吧！」而分享到未來的工作計畫，李明川提到目前在大學擔任副教授，並期望未來能有更多的異業結合，晉升「人師」的他笑說：「多了點壓力，但能把所學分享給大家是一件很有成就感的事，也很謝謝能得到新的機會，讓我還有機會不斷突破。」