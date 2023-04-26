抵台北與蔡英文推廣產地咖啡　瓜國總統賈麥岱籲認明「白色標章」

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賈麥岱現場談及白色標章計畫。他說，白色標章是世界唯一一個由國家所頒布的標章，具有消弭貧窮的意涵，當大家看到白色標章時，即代表有一群弱勢團體、家庭或族群，正在積極努力擺脫貧窮，因此購買白色標章產品代表正在幫助他們盡快脫離貧窮的生活，讓國家進入繁榮。
賈麥岱指出，購買白色標章咖啡象徵雙重意義，第一，可以將全世界最好的咖啡帶回家，並品嚐到瓜地馬拉最香醇的咖啡；第二，可以讓消費者也能一起負擔社會責任，幫助許多貧困家庭走出貧窮。
因此，他們選擇最好的友邦及盟友台灣，做為在全世界推展白色標章計畫的第一站，這是消弭貧窮，解決貧困的第一步，非常感謝台灣讓他們有機會在此實現夢想。
接著，蔡英文與賈麥岱等貴賓進行咖啡敘，席間觀看2017年世界沖煮大賽冠軍王策介紹手沖咖啡技法，並品嚐使用瓜地馬拉14號咖啡豆所手沖之咖啡；也欣賞2019年世界拉花大賽亞軍陳顥元親自說明及示範「台灣黑熊」及「瓜國國鳥鳳尾綠咬鵑」2款拉花。
隨後，蔡英文與賈麥岱共同為「咖啡胖卡車全台走透透啟程儀式」進行剪綵。胖卡車自即日起至6月4日，將前往台灣各地推廣瓜國咖啡。
賈麥岱感謝台灣透過此次活動，讓他們有機會更接近亞洲，並再次介紹白色標章的意涵，希望透過這個計畫，協助更多貧窮同胞脫離困境。他也特別感謝蔡英文、台灣咖啡協會、金車集團的支持與協助，相信「大家將會品嚐到最好喝的咖啡」。
瓜國政府與台灣咖啡協會將在伯朗咖啡館科大店推出為期6週的「瓜地馬拉咖啡文化月形象館」，館內將販售安堤瓜等三大著名產區精品咖啡，並設有咖啡介紹展區及充滿瓜國特色文化的藝術擺設。
包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、我駐瓜地馬拉大使曹立傑、瓜地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、經濟部長羅薩雷斯、駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）等都出席活動。