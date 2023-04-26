聯電Q1毛利率再探低至35.5%　單季EPS 1.31元

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聯電共同總經理王石表示，2023年第一季，因為客戶持續消化庫存，使得聯電的業務受到晶圓需求疲弱影響。一如先前提供的預測，晶圓出貨量較前季減少17.5%，產能利用率降至70%，但平均售價保持不變。計入不利匯率的因素，本季收入較前季減少20.1%。儘管產能利用率下降，本季毛利率仍維持35.5%，反映了結構性獲利能力的改善和產品組合的優化。
即使主要終端市場需求疲弱，聯電的車用和工業產品在本季依然持續成長，特別是車用業務佔第一季總營收達17%。在汽車電子化和自動駕駛的推動下，我們預期車用IC含量將會持續增加，車用產品會是聯電未來重要的營收來源和主要的成長動力。
王石總經理進一步指出，進入2023年第二季，由於整體需求前景依舊低迷，我們預期客戶將持續進行庫存調整，晶圓出貨量將會持平。同時，公司持續採取嚴格的成本控制措施，以確保在近期景氣循環中的獲利能力。展望未來，聯電將專注於跨邏輯和特殊製程平台的差異化方案，如eHV、RFSOI、BCD，以提升未來業務的成長，並擴大聯電在半導體產業的影響力。除此之外，聯電將持續維持高股利分配率回饋股東，第一季的董事會提議派發每股約新台幣3.60元的現金股利，但仍須經股東常會通過。