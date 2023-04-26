【懶人包】5／1改類、解編有哪些改變？　口罩、疫苗等9大常見QA一次看！

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問題一 改類、解編後有哪些變化？5月1日防疫降階，COVID-19改類、指揮中心解編，主要有2重點項目會「進行調整」：
- 實名制家用快篩退場
- 專責病房取消開設要求
- 監測疫情，每週二召開疾管署例行記者會說明
- 醫療照護機構／救護車口罩規定延續至5月30日
- 持續提供公費疫苗、藥物、中重症隔離治療
- 維持陪探病管制並納入常規管理
問題二 快篩試劑哪裡買？5月1日後，COVID-19改類、指揮中心解編，家用快篩試劑實名制也將一併退場，許多民眾想問之後如果需要進行快篩，快篩試劑夠嗎？又該去哪裡購買？
指揮中心指出，民眾透過實名制通路取得家用抗原快篩試劑的需求已相當低，而且自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，因此才決定家用抗原快篩試劑實名制，依規劃實施到4月30日止。
指揮中心社區應變組組長莊人祥表示，雖然實名制退場，但民眾若有快篩試劑需求，仍可以到各藥局、藥妝店、超市、超商購買，這些通路都可以買到快篩試劑。
問題三 確診陽性怎麼辦？雖然COVID-19改為第四類傳染病，防疫降階，但確診陽性者仍須遵守防措施。莊人祥提到，確診者延續3月20日起的「輕症免隔離」措施，採0+N自主健康管理，並建議在家休息至症狀緩解、視需要前往就醫。
他也提醒，確診者應勤洗手、戴口罩，前往就醫時主動告知檢驗陽性的結果，有重症高風險因子（如：65歲以上、有慢性病、孕產婦等）請盡速就醫評估是否需要開立公費口服抗病毒藥物，如果有警示徵兆，也須立即就醫。
問題四 藥物、住院隔離費用仍是公費嗎？另外，確診後治療的費用也是許多民眾相當關心的。對此，莊人祥表示，如果是輕症但有高風險危險因子的患者，使用口服抗病毒藥物都是公費的，而確定病例的個案符合通報定義，進行住院離的費用也是由公費來處理。
問題五 長新冠門診繼續維持嗎？而目前針對染疫康復者，也有染疫康復者門住診以因應長新冠問題。但指揮中心解編後，染疫康復者門住診整合計畫還會繼續維持嗎？
莊人祥表示，還是會持續提供染疫康復者門住診整合計畫，並會持續收案到指揮中心解編後6個月。
問題六 疫苗仍是公費嗎？該去哪接種？另外，疫苗也是民眾相當關心的一部份，指揮中心解編後仍有公費疫苗可繼續施打，疫苗EUA也不會因為指揮中心解編而受到影響，在EUA核准期限內合法製造或輸入產品，都可持續販售和使用到產品有效期限為止。
因此，公費新冠疫苗也會持續於地方政府提供的各合約醫療院所或接種站進行接種服務。莊人祥提到，疾管署官網「防疫降階 應變持續」專區也會提供各地方政府的接種疫苗院所資訊讓民眾參考。
問題七 口罩規定仍維持嗎？COVID-19改為第四類傳染病，口罩配戴規定也跟著取消嗎？莊人祥表示，口罩規定仍會持續，依照4月17日才剛更改的口罩規定，目前只有醫療照護機構、救護車等規定一定要戴口罩，其餘都是建議或自主配戴。
他也提到，口罩規定會維持到5月30日，之後會再由相關機構進行檢視。
問題八 解編後疫情整備誰負責？5月1日後指揮中心解編，將改由由衛福部主政。指揮官王必勝表示，將成立COVID-19防治聯繫會報，每個月召開1次，必要時會加開會議。另外也會成立專家諮詢小組，如果有跨部會的事項，也會以聯繫會報請各部會來開會討論，防止疫情變化、新興變異株的威脅。
問題九 疫情、防疫資訊如何查詢？疾管署官網會設立「防疫降階 應變持續」專區，提供民眾查詢相關資訊。指揮中心也整理了防疫資訊6大管道，民眾可至以下管道獲得防疫資訊：
- 疾病管制署官方網站
- 疾管署「1922防疫達人」臉書專頁
- 疾管署「疾管家」LINE@
- 疾管署每週二例行疫情說明記者會
- 社交距離APP
- 1922防疫專線
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57629
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