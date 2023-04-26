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雖然目前的治療方法仍無法滿足臨床需求，但安南醫院研究副院長蘇冠賓領導的身心介面研究中心（MBI-Lab），團隊長年著重在非藥物治療精神疾病的研究，最新發表研究成果證實，「補充維他命 D」可以有效改善慢性疼痛患者的生活品質及心理健康，此論文亦刊載於國際知名期刊《臨床醫學》（Journal of Clinical Medicine）。
纖維肌痛症致睡眠障礙、記憶力下降和情緒問題
論文第一作者楊家純醫師，目前任職於桃園療養院，提到慢性疼痛是許多科室門診的常見主訴，其中診療最困難的莫過於「纖維肌痛症」（fibromyalgia），為一種廣泛性肌肉疼痛和深層組織疼痛疾病，通常持續超過三個月，且往往伴隨疲憊感，並出現睡眠障礙、記憶力下降和情緒問題等症狀。
此外，纖維肌痛症患者長期為疼痛所苦，時常因病請假，進而造成工作及社交的障礙。因此，當醫師查詢患者的雲端藥歷時，通常可見滿滿的疼痛控制藥物、反覆的檢測，甚至接受許多非健保給付的介入性治療，但卻換來副作用大於療效，且疼痛難耐、身心俱疲、苦不堪言等感受依舊。
針對這個長期困擾患者的臨床重要難題，蘇冠賓副院長帶著團隊進行了一項大規模的系統性回顧及統合分析，發現除了疼痛之外，患者生活品質普遍下降，其中約 3 成患者更合併焦慮或憂鬱。團隊進一步依研究品質選出最佳的 8 篇論文進行統合分析，結果發現缺乏維他命 D 的纖維肌痛症患者，補充維他命 D 即可改善生活品質和心理健康！
營養治療中補充維他命 D 有助於慢性疼痛患者
蘇冠賓副院長指出，維他命 D 屬於脂溶性維生素，有助於吸收鈣和磷質、預防骨質疏鬆和骨折、降低心血管疾病風險、支持神經和免疫系統正常運作，並保護身體免受感染。此外，維生素 D 還參與調節腦部神經元的發育，對抗抑鬱和焦慮症狀。
蘇冠賓副院長強調，本論文是第一篇探討營養治療對於纖維肌痛患者心理健康及生活品質的統合分析，經過大規模的文獻回顧，證實了營養治療中補充維他命 D，對慢性疼痛患者有所助益，且透過高品質的臨床實證，不但可以更有信心地解決患者問題，也讓醫師多了一項有效的治療選擇。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：安南醫院研究副院長暨精神科主治醫師蘇冠賓
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 營養治療新發現！維他命D治纖維肌痛 研究證實可抗抑鬱、焦慮