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新增 2 例腸病毒輕症，可能是社區／家戶傳染染疫
疾管署表示，上週新增 2 例腸病毒 71 型輕症病例，個案皆為北部 1 歲幼童，4 月上旬發病，經治療後症狀已改善，疾管署副署長羅一鈞則補充，其中 1 例曾至幼托機構，但是為該機構第一例，家人也沒有疑似感染症狀，研判是一般社區感染染疫。另一例是哥哥有疑似症狀，可能是家戶內傳播。
近期實驗室監測顯示，社區腸病毒活動上升，檢出以克沙奇 A 型病毒為多，且腸病毒 71 型及 D68 型病毒亦持續於社區活動，應提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，另外，今年腸病毒 71 型輕症病例累計 7 例，腸病毒感染併發重症病例累計 2 例，分別感染腸病毒 D68 型及克沙奇 A6 型，家長要特別小心。
疾管署也提醒，尤其 5 歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
疾管署預估：5 月初進入腸病毒流行期、6 月達高峰
「若未來單周就診人數超過 1.1 萬人，便會正式進入流行期。」羅一鈞預估時間點會落在 5 月初，而 6 月初達高峰，會持續加強宣導防疫措施。疾管署強調，腸病毒傳染力強，學童間密切互動易使腸病毒於校園間傳播，提醒家長與教托育機構人員不可輕忽，應加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒。
另外，師長也應該教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等互動頻繁的場所時，返家後或進食前一定要確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5 步驟正確洗手，建立良好衛生觀念，生病也在家好好休息，以降低病毒於校園或社區中傳播的風險。
文／陳韋彤
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 家長幼兒小心腸病毒！疾管署預估 5 月腸病毒將進入流行期、6 月達高峰