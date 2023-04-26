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九大兒童常規疫苗，每次都有按時施打嗎？
嬰幼兒比兒童、大人更加脆弱，出生後需要接種疫苗許多疫苗，但近年所有人都不便往來醫院診所，且間隔一段時間就又需要打疫苗，一來一往下，難免降低對打針的意願。經統計，2022 年台灣各項兒童常規疫苗的接種率相較 2021 年略低，其中以滿 5 歲至入國小前應接種的四合一疫苗及 MMR 第 2 劑，以及 1 歲以後接種的 A 型肝炎疫苗第 2 劑最為明顯，均約降低 1%。
目前規定需要接種的常規疫苗有 9 種、19 劑次（接種時間點我看更多：寶寶疫苗接種整理包：一次看懂公自費疫苗、施打時間、注意事項！），分別如下：
- 卡介苗
- 水痘疫苗
- 日本腦炎疫苗
- A 型肝炎疫苗
- B 型肝炎疫苗
- 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗
- 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）
- 白喉破傷風非細胞性百日咳不活化小兒麻痺混合疫苗（四合一疫苗）
- 白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新冠期間兒童常規疫苗接種率下降！小朋友九大常規疫苗按時接種了沒？