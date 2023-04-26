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新冠期間兒童常規疫苗接種率下降！小朋友九大常規疫苗按時接種了沒？

新冠期間兒童常規疫苗接種率下降！小朋友九大常規疫苗按時接種了沒？
新冠期間兒童常規疫苗接種率下降！小朋友九大常規疫苗按時接種了沒？

Heho健康

近年受到新冠肺炎疫情影響，除了常規的疫苗接種，新冠疫苗在短短兩年內也打了 2 到 4 針，漸漸得讓所有人對於接種疫苗這件事感到有點身心俱疲。但疫苗是目前全球公認最具成本效益的傳染病防治措施，能夠減少感染，降低重症及死亡風險。尤其剛出生的寶寶非常脆弱，也較欠缺免疫力，是最需要按時接種疫苗的族群之一。

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自從新冠肺炎開始，民眾減少往來醫療院所的次數，衛生福利部疾病管制署調查發現，家長攜幼兒前往醫療院所接種疫苗的意願降低不少，亦有部分家長或幼兒因確診或被匡列為接觸者，造成孩子延後接種常規疫苗的結果。台灣目前公費提供幼兒、兒童接種的常規疫苗共有 9 種、19 劑次，家長都帶孩子打了嗎？

九大兒童常規疫苗，每次都有按時施打嗎？

嬰幼兒比兒童、大人更加脆弱，出生後需要接種疫苗許多疫苗，但近年所有人都不便往來醫院診所，且間隔一段時間就又需要打疫苗，一來一往下，難免降低對打針的意願。經統計，2022 年台灣各項兒童常規疫苗的接種率相較 2021 年略低，其中以滿 5 歲至入國小前應接種的四合一疫苗及 MMR 第 2 劑，以及 1 歲以後接種的 A 型肝炎疫苗第 2 劑最為明顯，均約降低 1%。

目前規定需要接種的常規疫苗有 9 種、19 劑次（接種時間點我看更多：寶寶疫苗接種整理包：一次看懂公自費疫苗、施打時間、注意事項！），分別如下：



  1. 卡介苗
  2. 水痘疫苗
  3. 日本腦炎疫苗
  4. A 型肝炎疫苗
  5. B 型肝炎疫苗
  6. 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗
  7. 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）
  8. 白喉破傷風非細胞性百日咳不活化小兒麻痺混合疫苗（四合一疫苗）
  9. 白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
疾管署呼籲，為了及早讓幼兒、滿 5 歲至國小兒童等人，形成預防傳染性疾病的保護力，家長應依時程、按時帶小孩前往全國提供預防接種服務的衛生所或合約院所接種疫苗，讓寶貝更健康。關於疫苗的介紹、該接種劑次清單、時間，家長們都可以在「兒童健康手冊」中找到相關資訊；網站則可上疾管署全球資訊網「預防接種專區」瀏覽。

文／陳韋彤　圖／孫沛群

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新冠期間兒童常規疫苗接種率下降！小朋友九大常規疫苗按時接種了沒？

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