市政報告藍綠黨團互拚贈禮 侯友宜喊為國家勇往直前毫無懸念
新北市長侯友宜今（26）日出席市議會第一次定期會做施政報告，藍綠黨團議員各自先後對侯參選總統話題前後攻訐，國民黨團議員紛紛給予祝福與勉勵，國民黨新北市議員陳偉杰送上頭盔跟面具，希望能為侯擋下民進黨一連串的政治口水，面對接下來可能動用的國家機器打擊；民進黨團議員們也送上嘲諷落跑選總統的鞋油、象徵市政掉滿地的螺絲、狒狒填充玩偶等道具，民眾黨議員陳世軒也拿出陪同黨主席柯文哲訪美的國務院資料袋當考題，雙方不約而同針對侯友宜參選總統話題拚版面；侯友宜則是不斷的重申「為國家、為人民，勇往直前、毫無懸念」，不管議員們如何追問，還是不鬆口正面回應參選總統話題。
記者吳嘉億／新北報導
陳偉杰表示，贈上「防口水面罩」和「防打頭盔」，是希望侯一旦決定挑戰2024、更上一層樓，就請帶領著藍營、全體市民、全國人民，為中華民國、為台灣而戰，因為接下來的會期跟未來政局都會不斷被噴口水，要請侯和市府挺住，面對2024以及未來的挑戰都能撐下去。
民進黨新北市議員陳乃瑜、黃淑君、李宇翔、卓冠廷、山田摩衣則是拿出象徵治安敗壞、工安事件、無心市政、躲避監督、落跑選總統字樣的螺絲，痛批侯友宜無心市政，市府上下已螺絲掉滿地。
民進黨新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥、蘇錦雄則是聯合送上鞋油。新北市議員顏蔚慈表示，侯友宜為逃避500萬搓湯圓仔的爭議，臨時落跑新加坡，也沒交代此趟城市外交的實質成果，成績更被聯合報評為60分，現在更提前總質詢時間，為了選總統而落跑市議會，擺明腳底抹油，落跑新北市，不顧市政、急著落跑、吃相難看。
戴瑋姍則是在質詢時拿出狒狒造型填充玩偶，喊到「侯友宜想選總統搞得沸沸揚揚，市政問題卻百廢待舉，讓議員們勞心費力、費盡心思、廢寢忘食；侯卻廢話連篇、因人廢言、簡直沒心沒肺，讓大家枉費心思，感到撕心裂肺，請侯市長不要耍廢，猴猴做事，不要狒狒做事！」一連串的文字語言，引發現場眾人嘩然。
民眾黨新北市議員陳世軒拿著印有美國國務院的資料袋質詢，表示冒著被黨主席開除的危機，當場出考題詢問侯友宜中國對台灣的威脅評分與親美外交的態度，強調對美政策是非常重要的，因為對於總統參選人來說，對於安居樂業前國家安全必須清楚了解，批評侯友宜不及格。
侯友宜在接受藍綠黨團質詢時都不斷的重申，他現在是新北市長，強調只要是新北市的大小事，都會全力以赴把它做好，而另外對於參選總統話題，侯友宜仍是不正面回應，重申選舉是一時的，只要認真打拚，為國家、為人民，勇往直前、毫無懸念，這都是他該做的事。