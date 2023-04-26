國際急性血癌診治新突破　台灣患者仍面臨雙重阻礙

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精準治療 提升存活率、延長存活期侯信安說明，過去醫師透過病患的細胞型態學與染色體或基因變化，進行風險分類、研擬治療計畫，評估如何搭配化療、標靶治療、血液幹細胞移植，以獲得最佳療效。
隨著基因檢測進步，急性骨髓性白血病進入精準治療時代。世界衛生組織（WHO）、國際共識分類（International Consensus Classification，ICC）與歐洲白血病研究網（ELN）2022年提出最新疾病分類共識，幫助評估不同患者的風險，落實個人化精準治療，讓患者在最適當時間點接受最適合的治療，或進行血液幹細胞移植，有效增加病人存活率、延長存活期。此新分類指引也將影響臨床試驗的收案條件與各國的給付標準。
台大醫院依據國際最新分類指引，對院內患者進行研究，分成「預後佳、預後中等、預後差、預後極差」4種族群，約2至3成患者重新分類，並依據染色體、基因變異、風險高低，調整為最適合的治療方式。例如患者僅接受化療，復發之後就難以控制疾病，但原本預後中等或較差的族群，盡早控制疾病即有機會進行骨髓幹細胞移植，可明顯改善預後。因此，精準個人化治療加上分類是目前治療核心。
雙重阻礙 台灣患者預後恐較國際差然而，這些患者無法使用到新指引所建議的治療，主要是台灣面臨藥物可近性的雙重阻礙：
- 第一重阻礙：國外新興標靶選項多，台灣病友卻等嘸
- 第二重阻礙：健保給付條件嚴格
然而，健保給付條件嚴格或使用療程短，使得治療成效受到限制。此外，有一半病人會復發，導致治療困難，加上傳統化療效果有限，期盼第二線標靶藥物也能獲得給付。以往患者接受化療達到深度反應後，缺乏有效的治療來維持病況、避免復發。台灣在今年1月份引進了一款新的口服去甲基化藥物，可以延長患者的無復發存活期，也期待未來盡快納入健保。
醫師呼籲 加速標靶新藥核准與給付侯信安表示，單有好的診斷與治療分類，若病人無法使用到最適藥物，或治療時間不足，治療成績將面臨瓶頸。面對藥物可近性的困境，除了鼓勵患者參與臨床試驗與藥廠的恩慈計畫，期盼政府持續協助這群病患的迫切需求，加速新藥核准與給付，放寬給付條件，同時考量將次世代基因定序檢測納入給付，為患者帶來全新的治療希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57562
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