本土劇男星「小12歲嫩妻剛爆懷孕」！突嘆心力交瘁：這次真的累了
本土劇男星張雁名在《火神的眼淚》、《最佳利益》、《廉政英雄》等戲劇都有亮眼表現，他去年才剛和小12歲的妻子結婚，2月還爆出懷孕喜事，但近日卻在臉書吐露心聲，表示他已經處在低氣壓心情一段時間，心理壓力大到無法負荷，「第一次那麼對一切感到絕望與落寞」，言語間透露出絕望心情，讓粉絲都相當擔心。
記者賴禹妡/綜合報導
張雁名23日在臉書貼文，表示已經處在低氣壓心情裡很長一段時間，期間嘗試許多方法溝通，但卻始終無解，「有些話也不能在社交媒體上大肆發洩」，再加上妻子懷孕不想給她太大壓力，只好將一切負能量往自己肚子裡吞，在這樣的惡性循環下，他的心理壓力已經大到無法負荷。
「這次我真的心力交瘁了，第一次那麼心灰意冷，第一次那麼對一切感到絕望與落寞」張雁名透露，若不是有老婆在一旁支持他，有時候真的快撐不下去了，「人家說，成功的道路上佈滿荊棘，必須跨越層層關卡才能看到最美的風景，但這一次我只看到了永無止盡的盡頭，跟一片死寂的懸崖」，最後忍不住感嘆：「連自認內心強大的我都已經被擊退到體無完膚了。」
貼文曝光後，許多粉絲留言替張雁名打氣，「哥，加油，你是最棒的」、「壓力要釋放，加油」、「釋放壓力是好事，找適合你的方式，宣洩一下」、「明天會更好」，也有人關心到底發生什麼事，但張雁名僅透露是家裡出狀況，「這次我真的累了」。