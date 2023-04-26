終於準備好！習近平與澤倫斯基通電　將派「特別代表」訪烏會談

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習近平提到，中國將派歐亞事務特別代表訪問烏克蘭，與各方就解決烏克蘭危機舉行會談；同時他也讚賞澤倫斯基多次表示重視發展中烏關係和對中合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助，他稱「相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎」。
習近平稱，中國發展中烏關係的意願是一貫的、明確的，「無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進」。
對於俄烏衝突，習近平強調「對話談判是唯一可行的出路，核戰爭沒有贏家」，他稱中方所作所為光明正大，並稱「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。」
距離兩人上一次通話是2022年1月，正值烏克蘭與中國建交30週年，然而2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭起，習近平遲遲未與澤倫斯基通話。此前，澤倫斯基對中國與習近平的態度，多半採取「審慎歡迎」，並不排斥中國以外交方式介入俄烏戰爭。
不過澤倫斯基也多次重申，唯有俄羅斯軍隊全面退出烏克蘭領土，才有談和的可能；但日前中國駐法大使盧沙野受訪時曾否定「克里米亞歸屬烏克蘭」，導致歐洲國家與烏克蘭群起撻伐，中國官方立場近日也頻頻遭到質疑，此次通話應為中方澄清立場的一次表態。