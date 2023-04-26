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終於準備好！習近平與澤倫斯基通電　將派「特別代表」訪烏會談

▲中國國家主席習近平稍早應烏克蘭總統澤倫斯基邀請與之通電。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平稍早應烏克蘭總統澤倫斯基邀請與之通電。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄烏戰爭至今，中國國家主席習近平雖自詡「和平使者」但始終未與烏克蘭總統澤倫斯基接觸，反而應俄羅斯總統蒲亭邀請前往莫斯科，加強雙邊關係；不過就在稍早，中國官媒《央視》透露，習近平與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）終於進行通話，並就「烏克蘭問題」交換意見。

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包含《央視》、《澎湃新聞》等中國媒體指出，中國國家主席習近平在4月26日下午，應烏克蘭總統澤倫斯基邀請進行通話，雙方針對中烏關係、俄烏衝突進行了意見交換。習近平表示，「中方在烏克蘭危機問題上始終站在和平一邊，勸和促談是中方的核心立場，烏克蘭危機的複雜演變對國際形勢產生重大影響。」

習近平提到，中國將派歐亞事務特別代表訪問烏克蘭，與各方就解決烏克蘭危機舉行會談；同時他也讚賞澤倫斯基多次表示重視發展中烏關係和對中合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助，他稱「相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎」。

習近平稱，中國發展中烏關係的意願是一貫的、明確的，「無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進」。

對於俄烏衝突，習近平強調「對話談判是唯一可行的出路，核戰爭沒有贏家」，他稱中方所作所為光明正大，並稱「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。」

距離兩人上一次通話是2022年1月，正值烏克蘭與中國建交30週年，然而2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭起，習近平遲遲未與澤倫斯基通話。此前，澤倫斯基對中國與習近平的態度，多半採取「審慎歡迎」，並不排斥中國以外交方式介入俄烏戰爭。

不過澤倫斯基也多次重申，唯有俄羅斯軍隊全面退出烏克蘭領土，才有談和的可能；但日前中國駐法大使盧沙野受訪時曾否定「克里米亞歸屬烏克蘭」，導致歐洲國家與烏克蘭群起撻伐，中國官方立場近日也頻頻遭到質疑，此次通話應為中方澄清立場的一次表態。

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