快訊／恭賀習近平再次當選！澤倫斯基稱雙方對話「長而有意義」
中國國家主席習近平今（26）終於與應烏克蘭邀請，與烏國總統澤倫斯基進行外界睽違已久的雙方通話，過程中雙方針對中烏關係、俄烏衝突進行了意見交換。稍早，則倫斯基也透過推特發文表示，這次與習近平的對話「既長且有意義」，相信經過這次的通話以及駐派大使，將為雙邊關係帶來強勁的發展動力。
國際中心楊智傑／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基自俄烏戰爭以來，不斷向多國領袖會晤通話，與俄羅斯關係密切的中國也是邀請對象，不過此前習近平在俄烏戰爭爆發後，從未與澤倫斯基有過通話。
澤倫斯基透過推特表示，自己與習近平進行了一次長時間且有意義的通話，同時他也提到相信經過這次的通話以及烏克蘭駐派中國大使，將為雙邊關係帶來強勁的發展動力。
值得注意的是，目前烏克蘭在中國駐派的外交官員為「臨時代辦」張娜（Zhanna Leshchynska），澤倫斯基此番發言也引發外界討論，是否將會在對話後指派大使前往中國。
《央視》報導指出，在這段雙方對話中，澤倫斯基祝賀習近平再次當選，並讚賞中國取得的非凡成就，相信在習近平領導下，中國將成功應對各種挑戰，持續向前發展；同時也明確指對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。