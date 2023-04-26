高血脂是隱形殺手！　掌握3習慣提升「脂」知之明

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】高血壓、高血糖及高血脂等「三高」與罹患心血管疾病的風險有極大的關係，從2018年台灣三高追蹤資料發現，三高患者罹患心血管疾病機率是一般人的1.43倍至1.78倍！然而高血脂症狀不明顯，宛如隱形殺手。國民健康署呼籲民眾「攝取均衡健康飲食」、「提高身體活動量」、「戒菸少酒」可遠離三高危害。
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依據國民健康署2017-2020國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上國人「三高」盛行率分別為27%、11%及26%。然而，三高中的「高血脂」的初期症狀不明顯，且民眾無法自行測量，較難自我覺察與控制。國健署署長吳昭軍呼籲，國人要定期健康檢查，如大專院校新生健康檢查、職場勞工健檢、成人健康檢查及自費檢查等，不要輕忽任何的紅字或身體異狀，要積極掌握自身狀況，採取預防措施或改善不良生活習慣。
高低密度血脂好壞不同 影響心腦血管健康血脂是指血液中的脂肪，主要包括膽固醇及三酸甘油酯，三酸甘油酯由腸道吸收食物中的脂肪及由肝臟合成而來，過多就會囤積在肝臟變成脂肪肝，也會堆積於血液中；血液中的膽固醇是合成荷爾蒙的重要成分，主要分為低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），作用是運送膽固醇至各組織或器官，以及將組織器官的膽固醇運回肝臟。
血脂異常是指總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇或三酸甘油酯過高，或高密度脂蛋白膽固醇過低，不僅會增加引發腦中風、心血管疾病等的機率，長期下來會導致器官損壞及衰竭，造成永久性傷害。
- 低密度脂蛋白膽固醇：俗稱「壞」膽固醇，指數過高可能造成血管阻塞。
- 高密度脂蛋白膽固醇：俗稱「好」膽固醇，高指數能幫助清理血管壁多餘的膽固醇，送回肝臟分解或利用。
定期健康檢查 改變3習慣預防高血脂國民健康署免費提供40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次之成人預防保健服務，定期透過「抽血」檢查，幫助民眾儘早掌握自身血脂數據（血脂正常值：總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl、高密度脂蛋白膽固醇：男性>40 mg/dl 、女性>50 mg/dl）。
攝取過多的飽和脂肪，例如紅肉和奶油，會增加壞膽固醇，建議使用豆類和魚類的不飽和脂肪，替代飽和脂肪及反式脂肪；食用富含纖維質的食物，例如全麥製品、豆類、豌豆、水果和蔬菜；避免高糖、高油的食物或飲料。
成人每週應進行150分鐘中等強度之身體活動，加速代謝脂肪，減少壞膽固醇並增加好膽固醇，可預防肥胖及降低罹患糖尿病的風險、改善高血壓的現象，並能釋放壓力，常保好心情。
吸菸會增加「壞」膽固醇，長期吸菸易導致心肌梗塞，完全戒菸能增加「好」膽固醇的濃度，降低對心血管的傷害，還能讓嗅覺變得更靈敏；另外，酒可能提高心血管疾病的死亡機率，建議儘量避免飲酒，如有需要，以茶代酒是更聰明的選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57568
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