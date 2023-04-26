接見法參院副議長　陳菊：盼台法人權議題進一步合作

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陳菊表示，台灣的民主化運動深受法國平等、博愛、自由的價值影響，經過很多世代人的努力而成就，期盼台法情誼更加深化穩固。她感謝李察去年12月接待人權會訪團，參觀歷史悠久的法國參議院盧森堡宮；也感謝李察率團來台，支持與關心台灣當前的國際處境。
李察說，2021年參議院通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，這次訪團來台，就代表參議院全體支持台灣，並關切台灣所面臨的困境。法國除希望促進台海的和平與安全外，也期盼能在人權領域與台灣進行更多對話。
訪團成員表示，法國在1978年便成立國家數據處理與自由委員會，專門因應資通訊科技對個人隱私等人權造成的衝擊；同時關注，台灣政府如何因應數位科技高速發展，所衍生的新興人權議題，例如個人資料保護與網路性別暴力。
與會的人權委員分享，數位人權議題特別著重不利處境群體如婦女及兒少，以及城鄉差距與公平性等方面所面臨的困難。去年特別針對性侵害犯罪防治法等，涉及兒少相關法規進行修法，透過下架檢舉私密照片、通報查處、加重罪責等配套措施，強化保障婦女及兒少群體的數位人權，並針對學生及家長提升媒體識讀教育。
人權委員表示，人權會也在「聯合國兒童權利公約」（CRC）獨立評估意見中，特別呼籲政府應正視網路霸凌、性誘拐等對兒少人權的影響。行政院去年發布台灣首部「國家人權行動計畫」，將數位人權列為核心工作。
陳菊說，人權會與法國技術推廣總署、法國在台協會、人權技術專家簽署四方協議，共同促進台法雙方人權議題的合作交流。去年她率團赴法國拜會多個人權相關政府單位及官員，未來希望能有機會邀請來台交流，盼訪團協助促成，台法雙方能就人權議題進一步合作。（編輯：楊凱翔）1120426