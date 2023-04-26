法國副議長李察率團訪台 與民進黨對談區域情勢、互尬台法甜點
曾獲總統蔡英文頒贈「特種大綬卿雲勳章」的法國參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）今（26）日傍晚率跨黨派友台小組成員拜訪民進黨，雙方針對外交、區域情勢、國際參與，以及2024年大選情勢進行友好會談。民進黨副秘書長楊懿珊率領黨務主管接待訪團，並致贈繪有台灣本土特有種生物與原住民圖騰的旗幟，以及本土名產鳳梨酥。
記者黃宣尹／台北報導
李察今日率領包含法國參議員柏楓媞（Alexandra Borchio Fontimp）、博葉（Valérie Boyer）、德維莎（Brigitte Devésa）、友台小組秘書裴玖（Philippe Péjo），以及法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）、法國在台協會政治組長古哲星（Pierre Goulange）等人一同拜訪民進黨；民進黨則由副秘書長楊懿珊、政策執行會執行長羅致政、國際部主任謝佩芬、中國部主任吳峻鋕、國際部副主任邱雯莉共同接待。
會中，楊懿珊首先代表黨主席賴清德及黨秘書長許立明歡迎李察與友台小組成員遠道而來，展現對台灣的支持，李察也表達對台灣明年總統及立委選舉的關心。
楊懿珊表示，烏俄戰爭爆發後，台海安全成為世界共同關注的焦點，因此國際社會對台灣的關注與討論也是前所未見，大家也注意到包含法國在內的許多歐洲國家都持續公開發表支持和平的言論，這是重要的動作。
羅致政說，台灣始終堅持與民主國家站在一起，也感謝國際友人們堅定不移地支持台灣，相信他們的善意是清晰的，台灣人民也都能深刻感受。
李察也特別提及，國際社會、民主國家的支持對台灣來說是相當重要的，訪團成員也注意到美國對台灣的堅定支持。近兩年來美國政府涉及台灣的決定、聲明，基本上都傳遞了希望台海安全穩定，也會更加支持台灣的訊息給台灣人民。
謝佩芬轉述，此次會面雙方賓主盡歡，楊懿珊致贈訪團繪有台灣本土特有種生物與原住民圖騰的旗幟及本土名產鳳梨酥，訪賓成員則回贈精心挑選的禮物。無獨有偶地，德維莎相當有默契地致贈了由法國星級主廚製作，結合了法國名產橄欖及台灣鳳梨製成的甜點，充分地展現了法國與台灣民間交流的文化結晶。