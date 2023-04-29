巷仔內／台巴關係靠牛肉！俄羅斯遭國際制裁　巴拉圭覬覦中國市場

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與許多拉丁美洲國家一樣，巴拉圭在冷戰時期遭到軍事政府統治，並於1957年與中華民國建交。1990年代巴拉圭政治步上民主化與冷戰結束，巴國國內呼籲與中國建交的聲浪不斷，尤其自烏拉圭在1988年與我國斷交後，巴拉圭成為我國在南美洲的唯一邦交國。為了維繫台巴邦誼，我國積極鼓勵台商赴巴拉圭投資，並從巴國進口農產品，不斷透過經貿手段穩固邦誼。
2017年台灣與巴拉圭慶祝建交60年之際，簽署《台巴經濟合作協定》（ECA），巴拉圭與台灣貿易額加速增長。據統計，台灣平均每年在巴拉圭投資約400萬美元，並在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）設立科技大學，「牛肉外交」讓台巴關係更加緊緊相依。
外交部透過「牛肉外交」的方式，自2015年到2020年間，台灣從巴拉圭進口牛肉的總量增加近10倍，巴拉圭牛肉出口額從2018年至2022年，自3500萬美元增長至1億9500萬美元。在台巴ECA進口牛肉免稅的優惠加持下，巴拉圭在2022年8月取代澳洲，躍升為台灣的第二大牛肉進口國，僅次於美國。
與美國牛肉相較，巴拉圭的牛肉多為草飼牛，比較沒有瘦肉精的問題，國內許多大飯店、連鎖餐飲與超市都有販售巴拉圭牛肉產品，餐廳業者評價巴拉圭牛肉精瘦、不油膩。2023年2月巴拉圭總統巴布鐸（Mario Abdo Benitez）訪台時，外交部也舉辦巴拉圭肉品推廣繼投資商機說明會，希望讓台灣人更加認識巴拉圭肉品。
不過，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭不只改變國際政治格局，也讓台巴「牛肉外交」面臨難關。台灣是巴拉圭第4大牛肉出口國（佔比11％），僅次於智利（42％）、俄羅斯（15％）、巴西（13％），在俄羅斯遭到國際制裁無法出口後，巴國部分農民希望出口農產品至中國，以取代俄羅斯市場的損失。
由於中國與巴拉圭之間無邦交，巴國產品必須間接出口至中國，每年損失約3,5億美元。巴拉圭在野黨藍黨（PLRA）總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月曾表示，台灣是巴拉圭與中國貿易的障礙，若他勝選將與台灣斷交、改與中國建交，以協助農民外銷巴拉圭的大豆與牛肉。
2020年3月生效的美國《2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議法》（簡稱《台北法》），內文第5條規定對於採取行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美方將考慮改變與該國的經濟、安全及外交接觸，但自《台北法》推出後至今，已有與美國關係極為惡劣的尼加拉瓜與台灣斷交、宏都拉斯也在今年3月與台灣斷交。
巴拉圭雖然與美國關係良好，但是巴國政府面臨照顧農民生計問題，能否在選後維持與台灣邦交，不只是巴國政府的問題，我國政府更應審慎應對中國對台巴關係的干預，尋找更多兩國共同發展的契機。