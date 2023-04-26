台灣詩壇第一人 韓國歐巴當選台灣現代詩人協會理事長

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金尚浩表示，從大學選讀中文系開始，一路走來，都是自己選擇的人生道路，從未有放棄學習中國文學念頭。剛開始時，家人難免擔心，但最終還是抱持接受並支持的態度。甚至，同為韓國籍的太太，雖是韓國名校高麗大學畢業的優秀人才，卻也願意為愛相隨，離鄉背井在台灣相夫教子，讓金尚浩能全心工作，無後顧之憂。
熱愛台灣文學與歷史的金尚浩老師，曾獲得「東亞人文學會慕山學術獎」、「傑出研究成就獎」、「中華民國私立教育事業協會模範教師獎」、「優秀研究論文獎」等獎項外，更是著作等身，包括韓國詩人華譯、台灣詩人韓譯等多達20多冊，在亞洲詩人國際交流、世界華語文學作家圈，頗負盛名。日前，金尚浩更當選「台灣現代詩人協會」第八屆理事長，這是台灣現代詩壇首度由外國學者擔任社團理事長，學術聲望崇高。
金尚浩任教修平科大23年，桃李滿天下。面對單純清澀年輕學子，他總是以過來人經驗，勉勵他們學會『堅強』的重要性。因為當受傷時，若能堅強面對，並對自己好一點，一切都會過去的。此外，金老師也常以人生座右銘自勉「不要為成功而努力，要為做一個有價值的人而努力。」至於所謂「價值」，端看能給予別人多少價值、以及能提升別人多少價值，重視「給予」的力量，這才是真正的成功。金老師期許自己能夠努力「為人加值」，成為一位真正有價值的成功之人。