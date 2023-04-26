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台灣詩壇第一人 韓國歐巴當選台灣現代詩人協會理事長

▲韓國歐巴金尚浩來台逾35年，在台灣詩壇頗負盛名，最近當選台灣現代詩人協會理事長，首開台灣詩壇由外國學者出任理事長先例。（圖／修平科大提供）
▲韓國歐巴金尚浩來台逾35年，在台灣詩壇頗負盛名，最近當選台灣現代詩人協會理事長，首開台灣詩壇由外國學者出任理事長先例。（圖／修平科大提供）

記者金武鳯/台中報導

現任台中市修平科技大學觀光暨遊憩管理系教授的金尚浩，是來自韓國的歐巴，因為熱受台灣文學以及台灣人情味，與韓國籍太太來台逾35年，台灣已成為金尚浩夫妻第二個故鄉外，金尚浩更在華語文學界頗負盛名，還當選台灣現代詩人協會理事長，是台灣現代詩壇首位外國籍理事長，學術聲望備受推崇。

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現年62歲的金尚浩，畢業於韓國京畿大學中文系。提起與中文結緣，金尚浩笑說，是受到擔任日文系教授的父親鼓勵，所以在韓國參加大學聯考時，就選填中文系志願，畢業後還到台灣繼續攻讀中國文學碩士與博士。金尚浩學成後，一度返回韓國任教母親京畿大學，後來因為在台學習期間，台灣人的熱情與良善，讓他愛上台灣這片土地，所以又回到台灣任教，也開始潛心鑽研台灣文學和歷史，深刻體會台灣文學之美與歷史脈絡流變。

金尚浩表示，從大學選讀中文系開始，一路走來，都是自己選擇的人生道路，從未有放棄學習中國文學念頭。剛開始時，家人難免擔心，但最終還是抱持接受並支持的態度。甚至，同為韓國籍的太太，雖是韓國名校高麗大學畢業的優秀人才，卻也願意為愛相隨，離鄉背井在台灣相夫教子，讓金尚浩能全心工作，無後顧之憂。

熱愛台灣文學與歷史的金尚浩老師，曾獲得「東亞人文學會慕山學術獎」、「傑出研究成就獎」、「中華民國私立教育事業協會模範教師獎」、「優秀研究論文獎」等獎項外，更是著作等身，包括韓國詩人華譯、台灣詩人韓譯等多達20多冊，在亞洲詩人國際交流、世界華語文學作家圈，頗負盛名。日前，金尚浩更當選「台灣現代詩人協會」第八屆理事長，這是台灣現代詩壇首度由外國學者擔任社團理事長，學術聲望崇高。

金尚浩任教修平科大23年，桃李滿天下。面對單純清澀年輕學子，他總是以過來人經驗，勉勵他們學會『堅強』的重要性。因為當受傷時，若能堅強面對，並對自己好一點，一切都會過去的。此外，金老師也常以人生座右銘自勉「不要為成功而努力，要為做一個有價值的人而努力。」至於所謂「價值」，端看能給予別人多少價值、以及能提升別人多少價值，重視「給予」的力量，這才是真正的成功。金老師期許自己能夠努力「為人加值」，成為一位真正有價值的成功之人。

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