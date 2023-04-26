無心市政？綠營轟侯友宜企圖落跑選總統　揭施政綱要9成自我抄襲

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卓冠廷現場秀出新北市112年度、111年度、108年度施政計畫，痛批今年施政綱要大肆抄襲過去內容，總共自我抄襲將近9成。
卓冠廷表示，今年度施政綱要，2成是抄去年內容、7成抄整整四年前108年侯友宜的第一份施政綱要，做了五年市長回到原點；其中「安居樂業」四大主軸，「安」96%全抄、「居」有84%全抄、「樂」89%全抄、「業」87%全抄。
卓冠廷無奈幾乎沒有新增項目，更何況被侯友宜列在今年計畫第一行的「2030願景計畫」是侯友宜109年才提出，今年的報告卻是抄襲更早的108年計畫，批評侯市府真的「抄混」。
民進黨新北市議員李宇翔表示，侯友宜不敢向市民明確承諾「做好做滿」這任期，企圖想烙跑參選總統，對市政毫不負責。
李宇翔舉例，4月21日五股所發生的觀音坑溪斷橋事件，侯友宜因為擔心影響民調，一個禮拜過去，公開談話竟隻字不提，連臉書也不見任何表態。事發當天，侯友宜官派的五股區長竟是最後一位到場的主官，可見上樑不正下樑歪，顯然市長無心市政，市府上下已螺絲掉滿地。
民進黨新北市議員山田摩衣說，現在新北市發生如此嚴重的治安事件，光天化日發生衝鋒槍掃射當鋪，治安崩盤，侯友宜在出訪新加坡時沒選擇立即趕回國內處理市政、親自督軍，僅是跨海通話指揮下屬，現在這麼嚴重的治安漏洞、治安事件，真的讓新北市民人心惶惶。
山田摩衣認為，侯友宜應該深刻檢討，向新北市民道歉。侯友宜市長個人參選民調事小，新北市治安問題才是大事。
民進黨新北市議員林銘仁則批評侯友宜「已經切換去當市民」。他指出，4月20日在土城區光天化日之下發生的槍擊案，舉「看見一隻蟑螂等於有一百之蟑螂」為例，發生這麼多槍擊案，新北市的槍枝已經不知道幾萬枝、幫派不知道發展成幾萬人。
林銘仁也質疑，新北市的治安問題是長久累積的問題，不是今天才發生，侯友宜在位已經十三年，難道不需要負責嗎？
林銘仁也質疑，侯友宜一下談「區域穩定」、「兩岸務實交流」，這全都是要參選總統的發言，一直到新北出大事才回神談治安，直言侯友宜現在已經不把自己當新北市長，而是一個想選總統的新北市民，應該好好檢討十幾年來在自己眼皮底下發生的問題。
民進黨新北市議員陳乃瑜說，侯友宜都已經回國四天了，但市府至今仍不願意提供出訪的相關資訊、預算金額、預算科目，全都是一團謎。更離譜的是，甚至以限制性招標，低於150萬的金額，來迴避監督。
陳乃瑜怒批，從預算編列到行程規劃，公然欺騙議員，完全是黑幕重重，侯友宜違反民主法治的作法，應向市民和議員們道歉。
陳乃瑜進一步要求，侯友宜應該要公開恩恩案的完整真相，才符合他所說的政府應該公開透明，讓大家檢視問題在哪。
民進黨新北市議員黃淑君痛批，侯友宜常說要保護中華民國，但從治安破口到校園霸凌，侯友宜連新北市民安居樂業都做不到，連新北市的孩子都保護不了，請問市民如何相信落跑市長的承諾？