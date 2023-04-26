▲ 裕隆集團推「愛的里程數」募資平台 驅動跨產業與社會共好

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在「綠色與共善交通」論壇分享中，長期關注無障礙服務設計的众社會企業創辦人林崇偉分享，綠色交通，探討的不僅是面對未來地球發展的趨勢：綠色、節能、低碳、環保，同時以人為本，打造共善、共好的交通。高雄市劉建邦副局長提出公共運輸加共享交通是永續交通的唯一出路與解方。透過公共運輸與共享運具整合平台與套票方案，提供便捷的整合性的服務，鼓勵民眾多使用公共運輸。
長期投入偏鄉交通場域研究的台灣微光行動協會理事長侯勝宗分享他對社會觀察，交通就像偏鄉的微血管，只要一爆就會發生嚴重的問題，協會提出「微光134行動移動救偏鄉」募款計畫，為134個偏鄉培力134個花木蘭，讓有照服員證照與職業駕駛的協槓司機，成為移動弱勢接送者，這個計畫透過與裕隆集團ESG策略合作，帶入裕隆汽車、裕融企業、格上租車等產業支持車輛、汽車金融、租賃等移動服務資源，讓共善交通更具永續性與發展性，侯勝宗也在現場呼籲認同微光的夥伴加入微光行列，透過眾人之力讓最沒有資源的地方長出服務，讓微光變成大光，打造一條回家的道路。
裕隆集團數位發展總監林子原分享，近年來，裕隆集團以國產汽車集團致力於以行動改變社會，透過串聯夥伴打造共好的生態系，一起投入行動派! 集結過去公益觀察到的痛點與用車需求，集團結合數位科技力量，打造全新的「愛的里程數」平台，整合車輛價值鏈創新設計交通服務，以捐服務代替捐車的模式，將多元車款，併整合車輛維修保險、駕駛等用車服務，透過數位資訊平台與汽車共享商業模式，讓捐贈者可以將捐一臺車的費用、資源，轉為捐增行程費用，提供給多個團體做多次移動服務，用里程數讓愛心能更有效率擴散，也省去受贈單位維護和汰換負擔，也能夠機動調配最適合車種，擴大社會公益參與社會影響力。
裕隆集團「幸福輪轉手」長期投入台東南迴偏鄉醫療交通服務、新北市長照交通服務、新北市微光防疫車隊、9453友善無障礙旅遊、台東TTGO溫馨接送計畫等行動方案，投入移動服務超過150萬公里，相當環台超過1,254圈，服務超過7萬人次。「愛的里程數」期望創新CaaS for Taiwan Good!驅動跨越產業與社會共好，打造綠色及共善交通升級的共善社會。裕隆集團致力打造的不僅僅是募資眾籌平台，更希望能用「數據力」看見社會及減碳影響力，串聯區塊鏈技術，讓數據公開透明化，檢視用募資去處，透過量化指標打造公益群眾募資 X CaaS移動服務 X 區塊鏈的交通公益服務創新服務。裕隆以車輛製造企業持續轉型發展移動服務企業，打造永續移動服務生態鏈，創造稼動率打造車輛循環經濟效益，創新車輛產業永續發展。