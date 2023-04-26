▲ OPEL 新北、南台中、永康旗艦展示暨服務中心 聯合開幕

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OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢表示：「全力拓展經銷通路、打造完善的展售空間是歐吉汽車一直以來的目標，唯有深耕台灣扎穩腳步完成通路據點的佈建，以充滿活力的全新品牌風格提供更美好的購車與服務體驗，才能滿足消費者和車主們的需求。OPEL也將於第二季至年底陸續啟用濱江服務廠，內湖展示中心、北台中旗艦點以及佔地超過1200坪的桃園旗艦點，預計今年底將完成8個通路據點的佈建，讓喜愛OPEL品牌的消費者，能有更多，更方便的賞車和售後服務保養空間。」
全新OPEL新北、南台中、永康旗艦展示暨服務中心皆位處汽車品牌精華區內，分別坐落於新北市三重區光復路二段162號、台中市南屯區龍富路四段269號和台南市永康區中華路753號，且皆位於交通樞紐位置方便消費者和車主們親臨體驗。全新OPEL旗艦展示暨服務中心皆依循德國原廠最新設計規範，展現新穎、大膽且獨特的全新風格，且完整規劃銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、車主休憩等多項功能於一體的新世代服務據點。
其中新北旗艦展示暨服務中心將為OPEL亞太區最大旗艦點，佔地面積超過1,200坪、斥資超過新台幣10億元購地興建，全展間以OPEL德國原廠認證最新規範打造，寬敞舒適的展間可展示多款OPEL新世代車款，並設有1個獨立的交車空間；「新北旗艦展示暨服務中心」更斥資打造符合OPEL 德國原廠規格的專業維修設備，精心規畫完整售後服務空間，共設置7個工位與交車位，其中包括，6部專業級頂高機工作位、診斷智能工作位、電動車輛工作位等配置，並全數採用符合德國原廠規範的頂級維修工具設備和完善的輔助機具，以最高標準細心照護每一部回廠車輛，悉心為大台北地區的OPEL車主們，提供原廠最高等級的售後服務品質。
為了讓喜愛Opel 品牌車款的消費者能近距離體驗最新的車用科技與現代設計美學，OPEL 台灣總代理 歐吉汽車將在4/29(六)-5/01(一)，於全台 OPEL 展示中心，舉辦「THE NEW OPEL GRANDLAND 新車上市展間發表會」，邀請消費者搶先感受 Opel 新世代德國 SUV 迷人風采、品味德國美食以及體驗德式駕馭， 活動期間試乘 The New Opel Grandland 就送 OPEL 精美好禮 及 星巴克飲料劵，數量有限，送完為止！