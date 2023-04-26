▲ PGO 黃牌戰駒 DOHC 雙凸科技大解密

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頂規鍛造活塞全程由萬磅高壓鍛造製成，高密度使得材質變得更加堅韌，更強化活塞耐用性。鍛造活塞質量輕，使引擎運轉件輕量化，在高轉速動力下依舊能極致發揮，引擎輸出效率更好、馬力更為強大，力求動力與燃油排放之間取得最佳平衡。
精小細緻的噴嘴設計為活塞裙內部注入機油，目的是為降低緊密作用的活塞溫度，避免內部溫度過高間接影響引擎的運作效能，以加強活塞的使用性能。
機身最不可或缺的存在，為騎乘舒適性開闢新巔峰，享受飆速快感的同時，也擁有絕對的安全感。透過曲軸平衡軸能減緩引擎震動所產生的不適，以提升駕馭者的騎乘品質；平衡發動機所造成的頻繁振動，以達到低沈渾圓的降噪聲浪效果，絕對是休旅旗艦規格的秘密武器。
高效空濾能提供更多單位進氣量與容積效率，搭載TIGRA 250高效能引擎，為氣缸中輸入足量、清潔的空氣品質，能有效濾除空氣中的懸浮塵埃，進而降低發動機壽命的耗損速度，穩定的性能保證是TIGRA 250給予的絕對信任。
「更強性能、更少耗能」即是TIGRA 250最顯著的特性。除了具備最高規格DOHC雙頂置凸輪軸水冷引擎科技，更整合了STOP&GO引擎怠速啟停系統、MIT模組化感知系統能控制精準的噴油量及鋁合金鍛造活塞... ...等輕量化製造，這些都為TIGRA 250的旗艦格局設下全新標準。
TIGRA250充滿肌肉線條的穩重感，擋不住的滿分爆發力。以平穩的線性起步、厚實沉著的動力反應，源源不絕的動力輸出，是兼具舒適與超強性能的高科技引擎，也是 TIGRA250 上市後話題十足的關鍵，他充分展現王者之姿，同時定義黃牌戰駒新標準。