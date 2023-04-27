【試駕】除了越野，Land Rover Defender 130 X P400其實更擅長載八人舒適移動

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在此之前我們已陸續體驗過新世代Land Rover Defender 90與110等車型的魅力，2022年則推出Defender 130，相較於Defender 110 130車型雖維持相同軸距設定，但車長卻增長至突破5米3，除此之外動力部分也換上P400 3.0升引擎，這也讓人好奇究竟Defender 130開起來感覺會是如何？
相較於110車型130車長增加340mm來到5,358mm，如此漲幅加上選配的22吋輪圈，讓130車型於視覺上就展現驚人氣勢。Defender 130為X P400車型於引擎蓋、車頂與車頂架皆採用亮黑色配置，並標配矩陣式LED頭燈，另外試駕車型還選配進階黑色外觀套件，透過黑色前後下護板、亮黑色水箱護罩飾條、亮黑色引擎蓋Defender字樣、亮黑色尾門Defender字樣、亮黑色引擎蓋飾板與亮澤黑C柱車側飾板等，進一步讓整體黑化更一致。
130除了在外觀營造龐大氣勢，增長的尺碼最大受益就是車室空間，相較於110車型選配的第三排七人座，130車型則是標配八人座設定。雖軸距一樣為3,022mm，但受惠於5,358mm車長成人坐進第三排膝部依舊保有餘裕空間，方正的車身線條加上第三排配有天窗，因此頭部空間也相當充裕不會感到壓迫。通常這類三排SUV車型進出第三排空間不會太過寬敞，而Defender離地高度又來得更高，因此建議第三排還是留給年輕或腳骨靈活的人乘坐。另外雖說採八人座配置，但第三排中間座墊並不算寬闊加上受輪拱影響，因此建議兩人乘坐會較為舒適。
身為Defender一員車室格局當然也採相同配置，不過130車型車室採橘黑配置，搭配門板、鞍座螺絲鉚釘設計及扶手採木質飾板等，於粗曠工業風中營造出溫暖奢華氛圍。不僅如此雙前座亦採用Windsor Leather皮革包覆，另具備14向電動調整、記憶與通風加熱功能，此外二、三排也提供加熱功能。當然現今主流與貼心的無線Apple Carplay/Android Auto、空調進階負離子車艙空氣淨化、ACC主動定速巡航含車流排隊輔助、AEB自動煞車輔助系統、BSA盲點偵測輔助、HDC陡坡緩降控制、LKA車道維持輔助系統等也都有所配置。
Defender 130 X P400不僅擁有更長尺碼，坐進駕駛座即感受到難以親近居高臨下的氣勢，而動力也同樣有此感受，搭載的3.0升六缸輕油電渦輪引擎，能給予400hp最大馬力與56.1kgm最大扭力，和0～100km/h 6.6秒的加速表現。而在動力輔助下完全無視超過2.5噸的車重，不僅不會有重拖感受，甚至無須重踩就已有相當帶勁的加速表現，雖無運動模式可選，但切至S檔則會給予更敏捷的能量輸出反應。
Defender 130外型強悍粗曠，但在乘坐方面卻有著溫柔的一面，受惠於電子式氣壓懸吊系統，Defender 130於行路方面能將坑洞衝擊轉為柔和回饋，同時也抑制震動起伏，讓車室三排乘員都有著安穩舒適的移動過程。
當然粗曠彪悍仍是Defender 130的真實個性，Terrain Response第二代全地形反應系統與高達900mm涉水深度及ClearSight對地視野等，讓Defender 130可以載著八人爬山涉水，不過要注意由於Defender 130車長增加，因此離去角從40度減少至29度，其它進入角與穿越角則維持38度與28度。
如果真有七人以上的乘載需求，Defender 130確實有著110車型無可比擬的空間與乘座表現，但超過5米3尺碼的停車與市區不便性和144萬元的價差都需要考慮。